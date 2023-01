Un homme emprisonné dans le comté de Will pour avoir obtenu frauduleusement un prêt PPP de 20 832 $ – Shaw Local

Un homme a été emprisonné dans le comté de Will pour avoir obtenu frauduleusement un prêt de 20 832 $ du programme de protection des chèques de paie et obtenu frauduleusement 2 388 $ en allocations de chômage.

Vers 13 h 30 mardi, Sonjre Childs, 30 ans, a été incarcéré à la prison du comté de Will pour plusieurs accusations de crime déposées l’année dernière, notamment le vol par tromperie, le vol, la fraude au prêt, la fraude par fil et la fraude aux prestations de l’État. Les archives de la prison et du tribunal répertorient les enfants ayant des adresses à Joliet et à Olympia Fields.

Un acte d’accusation, déposé le 1er septembre, a accusé Childs d’avoir obtenu frauduleusement un prêt PPP de 20 832 $ après avoir soumis une demande de prêt qui affirmait à tort que son unique entreprise immobilière avait des revenus bruts de 104 500 $.

Le programme de protection des chèques de paie a été créé pour aider les entreprises en difficulté à faire leur paie pendant la pandémie de COVID-19 en 2020.

L’acte d’accusation alléguait en outre que Childs avait obtenu le prêt PPP de 20 832 $ alors qu’il avait une affaire de crime ouverte qui avait été déposée contre lui en 2020. Dans cette affaire, Childs est accusé d’utilisation illégale d’un pistolet Glock de calibre .45 chargé de 12 cartouches. L’affaire reste pendante devant le tribunal.

L’acte d’accusation alléguait que Childs avait reçu 2 388 $ en allocations de chômage à un moment donné en avril 2021, lorsqu’il avait reçu le produit de son prêt PPP de 20 832 $. Childs a été accusé de ne pas avoir droit aux allocations de chômage en raison du prêt PPP.

L’enquête qui a conduit aux accusations portées contre Childs a été menée par le département de police de Joliet.

L’année dernière, le département de police a tenu une conférence de presse sur l’enquête appelée Opération Triple P.

Le département américain de la sécurité intérieure, le bureau de l’inspecteur général du département américain du travail et le bureau du procureur de l’État du comté de Will ont également travaillé sur l’enquête.

“Au cours de cette enquête, il a été découvert que certaines des cibles faisant l’objet d’une enquête aujourd’hui étaient en détention et utilisaient des téléphones de prison pour mener à bien le processus frauduleux de prêt PPP”, a déclaré le chef de la police de Joliet, William Evans, lors de la conférence de presse.