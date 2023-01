Un homme emprisonné après avoir déterré la tombe d’une femme après avoir entendu une “rumeur bizarre”

UN HOMME a été enfermé après avoir déterré la tombe d’une femme après avoir entendu une “rumeur bizarre” sur ce qui a été enterré avec elle.

Wayne Joselyn, 43 ans, a déterré 3 pieds du terrain d’Ethel Maud Goodwin au cimetière Carlton à Barnsley, dans le Yorkshire du Sud, le 29 avril de l’année dernière.

Wayne Joselyn a été emprisonné pendant 15 mois à la suite d’un procès à Sheffield Crown Court Crédit : MEN Media

Il croyait que des armes à feu et des bijoux y avaient également été enterrés.

Sheffield Crown Court a appris qu’après son crime, Joselyn avait demandé à un ami : “Devinez où j’étais ?”

Il a remis à l’ami ses bottes et ses vêtements et lui a demandé de les brûler, mais il ne l’a pas fait et a ensuite contacté la police pour leur faire savoir ce que Joselyn avait fait.

Le tribunal a entendu comment Joselyn était sortie aux premières heures du matin armée d’un certain nombre de pelles et de bêches et avait creusé dans la tombe – la dérangeant ainsi que les restes de Mme Goodwin.

Le procureur Andrew Bailey a déclaré au tribunal que la dépouille de Mme Goodwin devait être exhumée, tandis que le complot de son mari Matthew Kelly Goodwin était également perturbé.

Il a dit que Joselyn avait écrit une lettre détaillant son motif, qui disait: “Tu sais que je me baise moi-même, que puis-je faire?” et “Je suis f ***** g en train de creuser et de leur sortir des armes.” La lettre était signée “Jos”.

Le tribunal a appris que Joselyn avait affirmé qu’il y avait eu une rumeur locale selon laquelle des armes à feu et des bijoux avaient été enterrés dans la tombe.

La famille de M. et Mme Goodwin – qui ont été enterrés en 1982 et 1984 – a été “désemparée” par ses crimes, a-t-on dit.

CONSOMMATEUR DE DROGUE DE CLASSE A

Sean Fritchley, atténuant, a déclaré que Joselyn était un consommateur de drogues de classe A à l’époque.

L’enregistreur de Sheffield, le juge Jeremy Richardson, a déclaré que Joselyn était un “délinquant d’habitude” qui avait des délits de malhonnêteté et de cambriolage à son dossier.

Joselyn purge déjà une peine de prison après avoir été incarcérée en septembre dernier pendant quatre ans et sept mois.

M. Fritchley a déclaré que Joselyn, du HMP Doncaster, avait plaidé coupable d’avoir causé une nuisance publique et d’avoir endommagé des biens lors d’une audience de plaidoyer, de procès et de préparation en décembre de l’année dernière.

Joselyn a été emprisonné pendant 15 mois, à purger consécutivement à son séjour actuel en prison.

M. Fritchley a déclaré qu’au moment des infractions, son client “n’est pas tout à fait sûr, en réalité, de ce qu’il faisait”.

M. Fritchley a déclaré: “Il a maintenant passé du temps en prison, s’est désintoxiqué et a pris du poids. Il est en bonne santé. Son comportement ne visait en aucune façon cette famille. Tout ce qu’il peut faire, c’est s’excuser par respect. de cela.

« COMPORTEMENT MÉPRISABLE »

“C’était un comportement méprisable. Il est très difficile d’essayer d’atténuer ce qui s’est passé.”

Le tribunal a entendu le coût pour le Barnsley Council pour les dommages causés et les tombes à inhumer à nouveau s’élevaient à près de 1 000 £, “un coût à la charge du public”.

Le juge Richardson a déclaré: “Cela a causé une immense angoisse et bouleversé la famille de M. et Mme Goodwin. Vous affirmez qu’en raison de votre dépendance aux drogues de classe A, il y avait une rumeur bizarre selon laquelle vous aviez entendu dire que des bijoux ou des armes à feu avaient été enterré dans cette tombe.

“Vous étiez, comme je l’ai dit, accro aux drogues de classe A à l’époque. Vous étiez complètement coupé de la réalité. Il n’y a aucune preuve suggérant que la rumeur bizarre que vous affirmez était vraie. C’est presque certainement le fruit de votre cerveau accro à la drogue. .”

Après la condamnation, la police du South Yorkshire a révélé les détails de leur enquête et comment ils ont attrapé Joselyn.

PROFIL ADN

La force a déclaré qu’il avait laissé derrière lui un élément de preuve crucial – un snood – qui a conduit à un profil ADN. Pendant 11 jours, la tombe a été considérée comme une scène de crime et un anthropologue médico-légal, un archéologue et des équipes du CSI ont saisi du sol et des preuves.

Le suivi téléphonique a réussi à localiser Joselyn sur les lieux tout au long de la période pendant laquelle l’incident aurait eu lieu et les enquêtes ont révélé qu’il avait commandé un taxi pour se rendre chez un ami en utilisant son vrai nom.

Un porte-parole de la police du South Yorkshire a déclaré: “Les experts ont passé des jours à tamiser le sol transporté par des seaux dans la” tente de tamisage “à proximité et à reconstituer chaque fragment d’os pour vérifier que tout était là où il aurait dû être. Cela nécessitait un mandat obtenu par la force. service juridique du ministère de la Justice pour pouvoir le faire. »

DI Cockayne a ajouté: “Joselyn avait creusé entre trois et trois pieds et demi et il était littéralement entré dans le cercueil de Maud. Il y avait beaucoup de nuances avec cela que nous n’avions jamais rencontrées auparavant, et beaucoup de gens ont été impliqués de l’ensemble de la force ainsi que des experts et des organisations partenaires.

« Et pourtant, nous ne savons toujours pas vraiment pourquoi il l’a fait. Essentiellement, nous devions organiser un autre enterrement pour Maud à cause de ce qu’il avait fait et la réinterner dans la tombe avec son mari.

“La condamnation d’aujourd’hui aura, espérons-le, mis un terme à la famille, qui, espérons-le, commencera maintenant à aller de l’avant et à mettre cela derrière elle.”

Dans une déclaration précédente, la famille de M. et Mme Goodwin a déclaré: “La famille tient à remercier chaque personne impliquée dans cette horrible affaire, pour le travail qui a été nécessaire et pour le travail qui doit continuer.

“Le soutien que nous avons reçu et le respect pour nous et nos proches qui ont été dérangés dépasse tout ce que l’on peut imaginer.

“Il n’y a pas beaucoup d’anges dans ce monde, mais chaque personne impliquée n’est que cela – des anges. Ils sont allés au-delà de leur devoir. En tant que famille, nous avons tellement de respect pour eux et ils devraient être reconnus pour leur travail.”