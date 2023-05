Un homme emprisonné à perpétuité pour le meurtre d’une écolière Nikki Allan en 1992

Un tueur d’enfants qui a brutalement assassiné une fillette de sept ans « brillante et pétillante » et a réussi à échapper à la justice pendant plus de 30 ans a été condamné à la prison à vie.

Un juge a statué mardi que David Boyd devait purger une peine minimale de 29 ans pour le meurtre de Nikki Allan.

Nikki a été tuée en octobre 1992 après avoir été attirée dans un bâtiment abandonné à Sunderland avec, selon l’accusation, l’intention de Boyd de commettre une infraction sexuelle. Lorsque Nikki a résisté et a crié, Boyd l’a frappée à la tête avec une brique et l’a poignardée à la poitrine et à l’abdomen 37 fois.

C’était un crime choquant et très médiatisé dans lequel la police a arrêté et poursuivi George Heron, un homme innocent. Il a été innocenté par un jury et l’affaire a été rouverte en 2017 avec les progrès de la science médico-légale permettant à la police de relier l’ADN trouvé sur Nikki à Boyd, 55 ans, de Stockton-on-Tees.

Nikki Allan a été tuée en octobre 1992 après avoir été attirée dans un bâtiment abandonné à Sunderland. Photographie: police de Northumbrie / PA

Il a été arrêté en 2018 et après une enquête complexe, qui a impliqué l’exclusion de 1 000 autres hommes, il a été ce mois-ci reconnu coupable du meurtre après un procès devant le tribunal de la Couronne de Newcastle.

Mardi, la juge, Mme la juge Lambert, a déclaré que la terreur de Nikki devait être « inimaginable » et que c’était un crime qui « horrifierait tous ceux qui l’entendraient ou le liraient ».

Elle a dit qu’elle devait condamner Boyd dans l’état actuel de la loi en 1992, lorsque les peines d’emprisonnement à perpétuité étaient plus courtes. Si le crime était contemporain, la peine minimale aurait été de 37 ans.

L’accusation Heron est intervenue après ses prétendus aveux, qui ont suivi trois jours d’interrogatoires policiers intenses et 120 démentis. Il a été déclaré non coupable par un jury après qu’un juge a jugé qu’un certain nombre d’interrogatoires de police étaient « oppressants » et inadmissibles en tant que preuves. L’affaire a entraîné des changements au niveau national dans la manière dont les interrogatoires de police étaient menés.

La police de Northumbria a écrit à Heron pour s’excuser, des excuses également étendues à la famille de Nikki, y compris sa mère, Sharon Henderson, qui n’a jamais cessé de faire campagne pour obtenir justice.

Les déclarations des victimes ont été lues au nom de Henderson et du père de Nikki, David Allan.

Henderson, qui avait 25 ans au moment du meurtre, a décrit Nikki comme une enfant « brillante et pétillante » avec « un beau sourire » qui était « toujours la fille d’une maman ».

Le procès de Heron a été traumatisant, a-t-elle dit, la police lui ayant dit par la suite qu’ils ne cherchaient personne d’autre. « Après l’acquittement, j’ai été accusée d’être une mauvaise mère, même si mes enfants étaient gardés. La population locale était en colère contre moi et non contre la personne responsable de son meurtre », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu le sentiment que je devais me battre pour la justice pour Nikki. Je me suis battu sans relâche et sans fin pour cela. Ça a été si dur, ça fait partie de ma vie. Le stress a entraîné une détérioration de ma santé mentale et physique. J’ai été sectionné et j’ai passé des périodes à l’hôpital.

Dans une déclaration, Heron a déclaré qu’il avait perdu le peu d’honneur et de biens qu’il avait lorsqu’il a été faussement accusé du meurtre. Il a déclaré: « Se déplacer plusieurs fois et essayer de reconstruire ce qui reste de ma vie n’a pas été facile – apprendre à faire confiance à quelqu’un est difficile, et je n’ai même pas senti que je pouvais faire confiance à un professionnel pour obtenir de l’aide. »

Sa colère et son bouleversement l’ont poussé à boire, a-t-il dit. « Le meurtre de Nikki Allan a détruit la vie de tant de personnes – je ne suis qu’une de ces personnes. »

Parfois, Henderson a déclaré qu’elle avait ciblé des personnes qu’elle soupçonnait de couvrir d’autres personnes, ce qui avait conduit à son arrestation.

Allan a exprimé sa «colère et sa haine». Il a dit qu’il vivait près de l’immeuble dans lequel Nikki a été assassiné et que c’était un rappel constant pour lui.

«Je pense à Nikki allongée seule dans le froid dans ce bâtiment cette nuit-là. Le bâtiment qui, la nuit où elle a disparu et a été assassinée, je suis passé un nombre incalculable de fois à sa recherche. Depuis la mort de Nikki, je ne peux pas aller aux funérailles parce que je me souviens de la vue de son cercueil.

Le procureur, Richard Wright KC, a soutenu qu’il y avait eu une composante sexuelle dans le meurtre, étant donné les condamnations de Boyd pour attentat à la pudeur et attentat à la pudeur contre une fillette de neuf ans dans un parc en 1999.

Jason Pitter KC, l’avocat de la défense de Boyd, a fait valoir que la sous-normalité mentale devait être prise en compte lors de la détermination de la peine. Il a dit que son client avait des difficultés d’apprentissage et que son QI se situait dans les 2% inférieurs de la population en général.

La condamnation a suivi un argument juridique et n’était pas simple car Boyd était traité dans l’état actuel de la loi en 1992, lorsque les secrétaires à domicile ont déterminé combien de temps les prisonniers à perpétuité devaient purger avant de pouvoir être envisagés pour une libération conditionnelle.