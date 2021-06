Un homme emmène son fils à une « fusillade au volant de paintball », un garçon de 10 ans abattu et écrasé en voiture – RT USA News

Le temps entre le père et le fils s’est mal passé dans une ville de Floride après qu’un homme de la région a emmené son enfant à un « tir au paintball au volant ». Abattu par des victimes effrayées qui pensaient que l’attaque était réelle, le garçon a été renversé par la voiture de son père.

L’approche non conventionnelle de la parentalité a failli entraîner une tragédie dans la ville d’Opa-locka en Floride au cours du week-end. Selon un rapport de police rendu public mardi, un homme local de 26 ans identifié comme Michael Williams a accepté d’emmener son fils de 10 ans pour effectuer une attaque en voiture – avec un pistolet à peinture.

Ils se sont ensuite rendus dans un immeuble résidentiel, où un groupe de jeunes était rassemblé dans la cour avant, et le garçon a ouvert le feu sur la foule. Au moins un résident, cependant, emballait de la vraie chaleur et a riposté, croyant « Lui et sa famille étaient attaqués. » L’homme a heurté le garçon, qui est ensuite tombé au sol – et a été renversé par la voiture de son père.





Alors que les résidents locaux ont déclaré aux médias que le père et le fils – ainsi que d’autres enfants non identifiés – se trouvaient à l’intérieur de la voiture pendant la fusillade, le père lui-même a contesté ces affirmations.

« Non, la voiture est sortie comme si elle s’arrêtait pendant qu’il tirait. Il n’y avait pas de voiture, comme si mon fils était déjà au sol », il a déclaré. « Il était au sol.

Le parent a ensuite ramassé le garçon blessé et l’a conduit chez sa mère, qui a appelé le 911. Miraculeusement, le garçon a survécu à la «séance de jeu» douteuse avec son père et a été hospitalisé. Bien qu’aucune information sur l’état du garçon n’ait été officiellement publiée, les médias locaux ont rapporté qu’il devrait se rétablir complètement. Williams a été brièvement arrêté sur des accusations de négligence envers les enfants avec de graves lésions corporelles, car la police a déclaré qu’il « a agi de manière imprudente en acceptant d’effectuer un tir de paintball en voiture. »

Bien qu’effectuer une fusillade au volant d’un pistolet à peinture ne soit évidemment pas le passe-temps familial le plus sûr, l’incident d’Opa-locka n’est pas un cas isolé d’un tel comportement. À la fin de l’année dernière, les autorités de Los Angeles ont tiré la sonnette d’alarme concernant une recrudescence des fusillades au paintball. Le service de police de la ville a déclaré qu’il s’agissait d’un « recette pour un désastre, » avertissant que les fusillades ne sont pas seulement des crimes tels quels, mais que ceux qui les exécutent peuvent facilement être tués par les propriétaires de vraies armes à feu, y compris les policiers.





