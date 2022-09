Un homme emmène son chien chez le vétérinaire pour le nettoyage des dents et finit par dépenser Rs 5 Lakh

Si l’on considère le coût de la nourriture, des jouets, du toilettage et des vaccinations, posséder un chien peut être extrêmement coûteux. Cependant, même encore, un véritable amoureux des animaux est prêt à assumer les responsabilités et à supporter toutes les dépenses qui se présentent à lui.

Mais imaginez devoir débourser Rs 5 lakh pour une simple séance de nettoyage des dents pour votre ami à quatre pattes ! Je pense que nous pouvons tous convenir que c’est un peu trop et un homme qui a dû payer la somme pour la même chose pense maintenant qu’il a peut-être été victime d’une arnaque. Il a partagé son expérience sur Reddit.

Le propriétaire a amené son chien de 12 ans pour un nettoyage dentaire. Il a déclaré sur Reddit qu’après avoir été mis sous anesthésie pour le traitement, il avait “perdu la couleur” et qu’ils avaient dû arrêter. Il a ensuite subi plusieurs tests pour voir s’il était en assez bonne santé pour être soumis à nouveau.

Il a déclaré: «Les tests sanguins et les dépistages cardiaques faisaient partie de ces examens. Ils nous ont donné le feu vert et nous ont indiqué où trouver un expert à proximité pour effectuer la tâche. À ce stade, il avait été établi qu’il avait besoin d’extractions dentaires, la croissance devait être enlevée et envoyée pour une biopsie pour exclure le cancer, et une radiographie de sa bouche a été prise avant que les extractions puissent commencer. Donc, à ce stade, nous sommes tous prêts pour plus de 5 lakh, probablement plus près de 5,5 lakh.

Déclarant que ses parents ne pourraient jamais se permettre d’emmener leurs chiens chez le vétérinaire pendant qu’il grandissait, il a dit qu’il avait de la chance de pouvoir se le permettre et qu’il faisait de son mieux pour son chien. Il a également déclaré que ses parents ainsi que sa belle-famille n’étaient pas disposés à être aussi compatissants envers leurs animaux de compagnie. Il a révélé que c’était sa belle-famille qui n’arrêtait pas de dire qu’il avait été victime d’une arnaque. “Cependant, quand quelqu’un me dit que nous venons de gaspiller 5 000 $ autant d’argent et qu’ils n’emmènent jamais leurs chiens chez le vétérinaire et qu’ils ont toujours été bien, cela me fait réfléchir sur notre choix”, a-t-il déclaré.

Internet a été choqué de voir à quel point les coûts cachés auxquels on était soumis lors des soins aux animaux étaient choqués. Beaucoup ont félicité l’homme pour avoir distribué de l’argent à cet air pour son chien. Un utilisateur a déclaré que prendre soin de vos animaux de compagnie n’est pas une arnaque et que sa belle-famille ne le comprendrait pas.

