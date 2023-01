Un homme emmène ses deux chats faire une balade à vélo, mais Internet ne l’approuve pas

Les chats sont des animaux de compagnie assez froids à avoir. Ils peuvent vous donner autant de câlins qu’ils le souhaitent et s’asseoir avec vous pendant des silences confortables. Si vous pensez avoir rencontré les chats les plus froids, préparez-vous pour les chats à vélo. Dans un clip faisant des rondes sur Twitter, un homme est vu en balade avec ses compagnons à fourrure. Un chat roux est assis sur le sac solide sur ses épaules et un autre est assis juste devant lui. Les félins semblaient attachés à leur propriétaire. Même lorsqu’ils traversent le périphérique extérieur de Bangalore, les chats sont la définition même du calme et de la sérénité. Jetez un œil au clip ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient divisés sur la question de savoir s’il s’agissait d’un clip adorable ou de quelque chose de super dangereux. Beaucoup ont qualifié le clip de “mignon” et ont été étonnés de voir à quel point les chats étaient à l’aise sur le vélo. Ils ont mentionné que les compagnons à fourrure doivent avoir une immense confiance en leur propriétaire. D’autres ont fait remarquer que même si cela avait l’air adorable, c’était toujours quelque chose de dangereux à tirer. D’autant plus que les routes de Bangalore sont connues pour leur embouteillage. “Je veux que mon chat me fasse confiance comme ça”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Je veux que mon chat me fasse confiance comme ça😭— Atish Lolienkar (@atishlolienkar) 15 janvier 2023

Un autre tweet disait: «C’est dangereux, mettre sa vie et celle des autres coureurs en danger. Un petit raté peut entraîner des accidents consécutifs, ces choses ne doivent pas être diverties pendant la conduite.

C’est dangereux, mettant en danger la vie de soi et des autres coureurs. Un petit raté peut entraîner un accident consécutif, ces choses ne doivent pas être diverties pendant la conduite. – Deepak (@DeepakaaR) 15 janvier 2023

“Ce n’est pas sûr de prendre des animaux comme ça aussi dans le trafic de Bangalore. La sécurité est la première priorité selon moi », a tweeté un autre utilisateur.

Ce n’est pas sûr de prendre des animaux comme ça aussi sur le trafic de Bangalore. La sécurité est la première priorité selon moi. — Vaijanath | Shardeum | ChainHash⚡ (@vaijanath_eth) 14 janvier 2023

Tous les chats sur Internet ne semblaient pas avoir la cool attitude. Une vidéo virale d’un chat qui se coince la tête dans un seau à lait a fait trembler Internet il n’y a pas si longtemps. Malgré son amour pour le lait, il est difficile d’imaginer un chat se coincer la tête dans un seau pour lui. Mais c’est exactement ce qui est arrivé. La tentative apparente du félin sournois de voler du lait a clairement mal tourné. En fin de compte, ses tentatives pour essayer de se débarrasser du navire, le conduisent dans les rues, balançant la tête d’un côté à l’autre. Le clip se coupe sans que les utilisateurs des médias sociaux ne sachent si le chat a pu se libérer ou non. Jetez un œil ici :

Quelles vidéos de chats ont récemment retenu votre attention sur les réseaux sociaux ?

