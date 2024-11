Un homme emmène sa femme à une soirée sexe

Photo-Illustration : Marylu Herrera

Dans l’histoire de cette semaine, un homme et sa femme sortent ensemble et ont des relations sexuelles avec d’autres couples : 35 ans, mariés, New York.

PREMIER JOUR

8h25 J’ai dormi un peu aujourd’hui. Ou du moins, qu’est-ce qui est considéré comme dormir quand on a un enfant. Je prépare le gamin et passe une bonne matinée avec lui au parc.

11 heures Ajoutez un beignet au cidre de pomme au marché de producteurs pour faire bonne mesure et c’est une matinée d’automne parfaite. Ce sera une longue journée passée à être parent, à travailler (même si c’est le week-end), à faire le ménage et peut-être à faire l’amour.

14h00 Appel téléphonique rapide avec ma femme, Kai, à propos de la logistique pour ce soir. Kai et moi avons rendez-vous avec un autre couple, Mehedi et Amira, que nous avons rencontrés sur Feeld, et si nous nous entendons bien, le plan est de retourner à notre appartement.

16h Je nettoie frénétiquement. Je plaisante avec Kai en disant que l’un des avantages d’être non monogame est que cela nous oblige périodiquement à nettoyer en profondeur notre appartement pour les personnes que nous essayons de baiser.

18h45 Nous avons déposé l’enfant chez un grand-parent et nous partons pour un dîner rapide. La nervosité s’installe à cause des sushis : à quoi ressembleront-ils ? Est-ce qu’on s’entendra ? Avons-nous suffisamment discuté sur Feeld avant de les rencontrer ?

20h15 Nous sommes dans un bar chic et chauffé dans une arrière-cour de Brownstone à Brooklyn. Mehedi et Amira arrivent. Ils sont mignons, bien habillés et ressemblent à leurs photos. Je les aime immédiatement.

20h55 Ils sont vraiment cool et entretiennent une relation sûre et aimante. Ils se fréquentent depuis le début de l’université, tout comme Kai et moi. Il est rare de trouver des couples qui sont ensemble depuis aussi longtemps. Je suis évidemment partial, mais je pense qu’il y a quelque chose de si spécial là-dedans.

22h00 Nous sommes expulsés de la cour; nous sommes les seuls qui restent et complètement inconscients du départ des gens autour de nous. Mehedi et Amira demandent un moment d’intimité pour s’enregistrer. J’adore ça.

Ils reviennent quelques minutes plus tard et disent qu’ils sont vraiment amoureux de nous, alors nous retournons sur notre toit pour prendre un verre.

22h45 L’attrait est indéniable. On s’embrasse tous sur notre toit. Après une bouffée d’herbe, nous nous dirigeons vers la chambre.

Le sexe ressemble à un rêve. C’est amusant et fluide. Nous sommes dans tellement de positions différentes. Kai et moi prenons un moment pour nous enregistrer – nous passons tous les deux un bon moment. Le sexe est un peu plus dur que ce à quoi nous sommes habitués lors de nos premières rencontres, mais je pense que c’est parce que nous sommes tous à l’aise les uns avec les autres. Amira jouit fort plusieurs fois. Elle est si bruyante. À un moment donné, je lui couvre la bouche et elle me mord.

00h30 Ils nous aident à nettoyer un peu puis se dirigent vers la porte. D’une manière ou d’une autre, je suis toujours excitée. Kai me souffle un peu puis nous nous évanouissons. Je me sens tellement vivant.

DEUXIÈME JOUR

10h30 J’ai récupéré notre enfant lors de sa soirée pyjama avec grand-mère et maintenant toute la famille est au terrain de jeu. Notre enfant s’est rapidement fait un nouvel ami et nous discutons avec la maman. Mon esprit vagabonde toujours dans ces situations. Comment est cette maman ? Comment est sa vie sexuelle ? Est-ce qu’elle est comme nous ? Probablement pas.

13 heures Dès que notre fils fait sa sieste, Kai et moi nous arrachons nos vêtements. Au départ, Kai et moi avons une vie sexuelle fantastique et active. Après une expérience comme celle d’hier soir, nous sommes insatiables.

15h15 Plus de travail le week-end. Je suis un avocat avec un flot incessant de tâches à accomplir. Mon travail consiste principalement à rédiger des mémoires et des mémos. J’aimerais souvent que mon travail soit plus dynamique, que je sois le genre d’avocat qui va au tribunal tous les jours. La recherche et l’écriture constantes sont épuisantes.

19h45 Le gamin est au lit. Nous sommes caca. Nous avons un autre rendez-vous mardi avec Bobby, quelqu’un avec qui Kai discute depuis quelques semaines. Puis vendredi, nous allons à une fête d’Halloween. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait une salle de sexe là-bas.

20h15 Nous sommes chez notre voisine Zara. Elle habite juste en face de chez nous, nous pouvons donc passer du temps sans avoir à nous soucier de trouver une baby-sitter. C’est un scénario de rêve. Elle m’aide à fabriquer mon costume de lion à partir de zéro (enfin, elle le construit et je regarde).

Elle nous a vu entrer avec le couple hier soir et nous demande ce que nous faisions ; elle sait tout de nous. Elle n’est pas non plus monogame. Mais je lui donne quand même la chance – je suis trop fatigué pour avouer. Elle nous raconte qu’elle a eu une journée saine hier, avec juste ce qu’il faut d’accent sur le mot sain. Je savais qu’Amira était trop bruyante ! Zara nous a définitivement entendus.

JOUR TROIS

9 heures du matin Je suis au bureau et je travaille aujourd’hui sur un mémo juridique incroyablement compliqué tout en essayant d’avancer sur quelques points en vue d’une prochaine date d’audience.

12h45 J’ai enfin une minute pour souffler et j’envoie un message à nos amis, Abe et Rachel, pour leur parler de samedi soir. Nous les avons rencontrés sur Feeld au printemps et avons eu une relation très intéressante. Depuis, nous avons noué une véritable amitié avec eux.

18h Je rentre du bureau. Nous dînons en famille et je joue avec notre fils et je l’emmène à la bodega pour une petite gourmandise avant de me coucher.

20 heures Les lundis après un week-end épuisant sont si durs. Kai et moi sommes tous les deux épuisés (elle a également un travail stressant en tant qu’infirmière administratrice). Elle demande si nous voulons discuter de notre rendez-vous de demain. Oui, nous n’avons jamais fait de plan à trois avec un homme et cela me rend nerveux.

21 heures D’une manière ou d’une autre, cela conduit à une bagarre. Je veux m’assurer de ne pas me sentir obligé de nous retrouver à notre rendez-vous de demain si je ne le ressens pas. Elle me dit qu’elle ne veut pas ça non plus. Mais je pense que dans notre brume fatiguée, nous sommes d’une manière ou d’une autre d’accord tout en étant désagréables.

22h30 Nous plions le linge et répétons tous les deux les mêmes choses sur un ton méchant. Nous sommes trop fatigués pour ça. La non-monogamie demande beaucoup de travail. Cela nous oblige à communiquer, à nous dépasser et à dépasser notre relation. Cela peut parfois être stressant.

23h00 Sexe. Cela nous a réparés. Au lit maintenant.

JOUR QUATRE

9h50 Je travaille à domicile et Kai est au bureau. Je l’appelle pour discuter de notre dispute d’hier soir. Dans la clarté du matin, nous réalisons que nous voulons vraiment tous les deux la même chose ce soir : une sortie discrète. Nous décidons tous les deux d’être plus gentils et plus clairs l’un envers l’autre.

Nous n’avons pas toujours été monogames. Il y a environ cinq ans, nous avons commencé à en discuter. J’en étais l’instigateur. Un jour, nous devions sortir avec des amis pour mon anniversaire, mais ils nous ont annulé. À la dernière minute, nous avons décidé d’aller à une soirée sexe. C’était tout à fait spontané. Pendant le trajet en métro, nous avons recherché la non-monogamie sur Google et avons établi un certain nombre de règles pour nous-mêmes. Nous n’avons finalement pas suivi ces règles. Je peux encore sentir la salle de sexe et imaginer, avec une parfaite clarté, tout ce qui s’est passé. Cette nuit-là a modifié à jamais la chimie de mon cerveau.

17h15 Kai m’envoie un message disant que Bobby annule notre contrat ; il pense qu’il a une intoxication alimentaire. Elle dit qu’elle va pleurer un peu. Elle aime Bobby. Je lui dis que je suis désolé.

21 heures Nous nous blottissons et regardons la télévision. C’est la meilleure partie de notre relation. Nous ne pouvons rien faire et être parfaitement satisfaits. Nous nous endormons tôt. Pas de sexe ; inhabituel pour nous.

JOUR CINQ

10 heures Je supprime spontanément Feeld de mon téléphone. J’ai besoin d’une pause pour discuter avec les gens. Je sens que je suis à la limite de mes capacités.

12h Je suis au bureau et j’ai une journée de réunion chargée. J’aime avoir plus d’interactions avec mes collègues, mais je n’ai pas d’amis proches au travail. Ce métier est relativement nouveau pour moi et j’ai du mal à m’adapter.

17h15 Lors d’un happy hour au travail. Le bar propose une bière ukrainienne au menu – l’excuse parfaite pour envoyer un SMS à Olena. Quand Kai était enceinte, nous avons arrêté de rencontrer des gens en personne. J’ai modifié mes paramètres Feeld pour correspondre aux personnes qui recherchaient des connexions uniquement virtuelles. Et c’est ainsi que j’ai rencontré Olena, une Ukrainienne perverse qui a commencé à utiliser Feeld environ deux semaines après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Nous avons eu une conversation textuelle assez intense ce printemps-là. Nous envoyons désormais des SMS environ une fois par mois. Un de mes objectifs de vie est de la rencontrer en personne.

21h15 Kai et moi sommes allongés sur le lit. Nous sommes épuisés. Nous sommes excités. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir rassembler l’énergie nécessaire pour faire l’amour ce soir. Mais je dis à Kai de mettre la couronne de son costume d’Halloween (elle y va en fée) et je m’en prends à elle. Elle a du mal à penser à Bobby et moi qui prenons soin de son corps ensemble.

JOUR 6

9h30 Je travaille à domicile aujourd’hui. Bobby nous envoie un message pour reprogrammer et nous faisons des plans pour le mardi suivant. Il semble avoir été malade et souhaite trouver un nouveau temps. Nous lui donnerons une autre chance. J’aimerais vraiment que ça marche pour nous trois.

11 heures Bobby m’envoie un texto disant que Kai est un smokeshow. Je suis d’accord.

13 heures Demain c’est la fête ! Nous y allons avec nos amis Jon et Emma et je leur envoie un SMS pour nous enregistrer. Nous les avons rencontrés sur Feeld il y a quatre ans, juste après avoir quitté l’Allemagne et juste avant que Kai ne tombe enceinte. Nous avons à peu près le même âge (35 ans). Ils ont commencé à sortir ensemble le même mois que nous et nous nous sommes mariés à quelques mois d’intervalle. Notre rencontre a été un vrai kismet. Et notre branchement était électrique.

16h Kai et moi parlons de ce qui aurait pu leur arriver si nous n’avions pas brusquement interrompu les choses lorsqu’elle est tombée enceinte. Mais l’amitié – l’amitié aimante – prime sur le sexe. Nous voilà donc : des amis qui ont passé une nuit parfaite et sexy ensemble.

18h15 J’ai le temps de cuisiner ce soir. C’est tellement bon de voir le gamin dévorer ma cuisine. Dans mon monde idéal, je cuisinerais un repas sain et délicieux six soirs par semaine. Récemment, cela fait plutôt trois nuits.

21 heures Je me prépare à me coucher en pensant à la façon dont je chéris des nuits comme celle-ci.

JOUR SEPT

7 heures du matin Jour de fête ! Mais je me réveille avec tellement d’anxiété. Kai et moi allons essayer Molly ce soir. Nous ne sommes pas de grands toxicomanes. Et nous avons peur du fentanyl. Mais j’essaie de ne pas laisser la peur m’empêcher d’essayer des choses. Nous avons des bandelettes de test et nous faisons confiance aux personnes qui nous les fournissent.

9 heures du matin J’ai juste le sentiment que quelque chose va mal tourner aujourd’hui.

10h10 Quelque chose ne va pas. Cependant, nos services de garde d’enfants sont tombés. Notre enfant était censé passer une soirée pyjama chez un ami. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, leur enfant a contracté la maladie pieds-mains-bouche – c’est une maladie désagréable. Nous nous efforçons de trouver une solution.

15h Alors que nous devenions vraiment inquiets, notre nounou dit qu’elle le fera. Elle est incroyable et je vais lui donner beaucoup d’argent parce que je suis très reconnaissante d’avoir accès à des services de garde fiables et de haute qualité.

19h Je n’ai toujours pas fini mon costume ! Je file chez Zara pour mettre la touche finale à ma tête de lion géante lumineuse. Elle a plus de vision costumière dans son petit doigt que moi dans tout mon corps.

21 heures Jon et Emma sont finis et nous nous maquillons. Nous sommes une bande sexy de cinglés. Je grince des dents que notre nounou nous voit dans nos tenues de salope avec nos amies salopes. Je dois m’en remettre.

21h50 Nous sommes sur le toit. Emma suggère que nous fixions tous une intention avant de prendre le Molly. Je dis : « Je veux vivre librement et authentiquement ». Ici, rien ne va.

23h15 Cette fête est incroyable. Il y a six pistes de danse, un bar clandestin avec du burlesque et bien d’autres choses amusantes. Kai et moi voyons un petit coin avec une pancarte indiquant le consentement. Nous entrons et il n’y a qu’un groupe de gens assis autour en train de fumer de l’herbe. Nous reviendrons.

00h15 Kai et Emma ont pris une petite pause après la fête. Jon et moi dansons comme des fous, et la molly vient de me frapper comme une tonne de briques. Putain de merde. J’ai besoin de Kai et je ne la trouve pas. Je la cherche seule dehors et j’ai peur. Finalement nous nous retrouvons et partageons un gros bisou. C’est électrique.

Nous décidons de revoir l’espace de jeu. C’est un peu plus sensuel maintenant. Les gens s’embrassent et se caressent.

00h45 Kai et moi n’avons jamais été timides dans un espace de jeu. Mon pantalon est baissé et elle me donne la tête. Nous avons quelques spectateurs de loin. Wow, ça fait du bien.

2 heures du matin Nous nous retrouvons dans un château gonflable. C’est bien plus de travail que je ne le pensais. Comment notre enfant a-t-il autant d’énergie ? On croise une pro domme et je décide de me faire fouetter. J’embrasse sa chaussure ? Elle me frappe fort. Il s’avère que je n’aime pas la flagellation. Nous retournons à l’espace de jeu. C’est une véritable orgie gay maintenant. C’est nouveau pour moi. Je n’ai jamais vu de sexe gay en direct auparavant. Cette fois, je fais jouir Kai.

2h45 Nous avons tous les quatre des enfants et des baby-sitters à soulager, alors nous décidons d’y aller.

3h15 Dans un taxi pour rentrer chez soi. Je suis tellement reconnaissante pour ma vie chaotique. Je dis à Kai que je l’aime tellement.

