Un homme embrasse le cobra royal sur le front, Internet pétrifié

Une vidéo récente devenue virale montre un homme embrassant sur la tête le serpent le plus venimeux du monde, King Cobra. Téléchargée par un utilisateur d’Instagram, Saurabh Jadhav Jadhav, la vidéo montre un homme qui suit très prudemment le serpent. Plus loin dans la vidéo, on voit qu’il parvient enfin à lui donner un baiser. Dans la légende, il est mentionné que le nom de l’expert est M. Vava Suresh.

Selon le rapport de NDTV, il est un défenseur de la faune et un expert des serpents. M. Vava a également été victime de morsures de serpent. Cependant, il a attrapé plus de 38 000 serpents et a reçu plus de 3 000 morsures de serpent, selon Newsminute. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 1 200 j’aime.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo du Karnataka devenue virale sur Internet montrait un homme essayant d’embrasser un cobra sur la tête après l’avoir sauvé. Cependant, peu de temps après le début de la vidéo, le serpent a tourné la tête en arrière et a mordu l’homme à la lèvre. L’incident a eu lieu à Bommanakatte à Bhadravathi du district de Shivamogga. Selon un rapport du Hindustan Times, l’homme est un sauveteur de reptiles.

Le clip de 30 secondes commence par un homme essayant d’embrasser le serpent quand il le mord soudainement. Plus loin dans la vidéo, on peut voir des gens essayer d’attraper le serpent. “Dans une vidéo horrible qui a fait surface en ligne, un homme de #Shivamogga du #Karnataka a été mordu par le #Cobra sur la lèvre alors qu’il essayait de l’embrasser. Il a survécu au #SnakeBite », lit-on dans la légende de la vidéo.

