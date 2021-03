Les pythons à boule sont également connus sous le nom de pythons royaux et sont originaires d’Afrique occidentale et centrale, où ils prospèrent dans les prairies, les zones arbustives et les forêts ouvertes. Les reptiles sont classés comme étant les «moins préoccupants» sur la Liste rouge de l’UICN car ils sont très bien répartis, bien que les espèces soient souvent chassées pour la viande et ciblées pour le commerce international des animaux de compagnie.

