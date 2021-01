Corrina Burns, 30 ans, s’est suicidée en avril 2020

Un homme dont la petite sœur a fui la violence domestique avant de se suicider a juré d’élever ses quatre enfants comme les siens.

La dernière fois que Sam Burns s’est entretenu avec Corrina, c’était en mars 2020, lorsqu’il a promis de la voir « dès que possible » après que la fermeture de la frontière Covid ait ruiné leur projet de se réunir à Pâques.

Quelques jours plus tard, Zeke, 12 ans, et Tyra, 7 ans, ont retrouvé leur mère morte à la maison alors qu’elle ne les avait pas récupérées à l’école.

« Zeke a attrapé la main de sa sœur et ils ont tous deux couru hors de la maison en hurlant et ils ont continué à crier dans la cour avant », a déclaré M. Burns au Daily Mail Australia.

« Les voisins sont venus voir ce qui se passait, puis la police a trouvé Corrina. »

Frappé par le chagrin, la jeune femme de 28 ans a voyagé de son domicile dans l’ouest de Victoria au dernier lieu de repos de Corrina en Australie du Sud – où elle est allée échapper au père violent de ses enfants.

Sur la photo: Corrina avec son frère Sam Burns et ses quatre enfants quand ils étaient plus jeunes, de l’arrière vers l’avant: Zeke, Tyra, Jada et Andre

Sur la photo: les quatre enfants de Corrina après la mort de leur mère, de gauche à droite: les jumeaux Andre et Jada, quatre ans, Tyra, sept ans, et Zeke, treize ans

Lorsque Zeke a demandé à son oncle si lui et ses frères et sœurs déménageraient dans un orphelinat, M. Burns a déclaré qu’il savait que lui et sa partenaire Maddison, âgée de 26 ans, qui n’avaient pas d’enfants, élèveraient leurs nièces et neveux.

« Il y a eu des moments où nous ne savions pas si nous pouvions le faire ou si nous pouvions nous occuper des quatre – c’était difficile parce que cela change vos plans de vie, mais avec le recul, je suis si heureux que nous l’ayons fait et je ne l’aurais pas de toute autre manière, dit-il.

Le suicide de la jeune femme de 30 ans est survenu après plus d’une décennie de violence psychologique et physique présumée de la part de son ex mari, qu’elle a rencontré à l’âge de 15 ans dans le cadre d’un programme de correspondance en prison.

Le père de Corrina s’est également suicidé dans sa cellule de prison quand elle avait 11 ans. Elle et M. Burns n’ont pas le même père biologique.

Sur la photo: Sam Burns avec son nehpew Zeke, neice Tyra et leur mère Corrina. M. Burns et Corrina étaient « très proches » malgré leurs pères différents

Sam Burns a déclaré que sa sœur (photographiée avec ses enfants) aurait fait n’importe quoi pour assurer la sécurité de ses enfants

Sam Burns (à gauche) a déclaré que Corrina était avec son ex depuis qu’ils étaient adolescents et se souvient que la police était impliquée dans leur relation même à ses débuts.

Elle écrirait à son petit ami beaucoup plus âgé des lettres sincères, qu’il lisait depuis les limites de sa cellule de prison après avoir été enfermé pour divers crimes.

«Il a une longue feuille de rap – cambriolage, introduction par effraction, voies de fait graves», a déclaré M. Burns.

Bien qu’il l’ait prétendument « retenu en otage » pendant un certain temps et ne lui permettant pas de voir sa famille, la jeune mère lui a pardonné à plusieurs reprises pour les abus présumés.

Mais la situation est arrivée à un point critique en 2018 quand il a fait des courses et est rentré à la maison pour trouver des marques d’étranglement sur le cou de Zeke.

« Corrina ne savait pas ce qui s’était passé avec les enfants et leur père lorsqu’elle était absente, et le jour où elle l’a découvert, elle l’a mis à la porte », a déclaré M. Burns.

Corrina a fui sa maison à Ballarat, Victoria, en Australie-Méridionale pour empêcher son ex mari de la retrouver

Sam Burns et son partenaire Maddison (photographiés ensemble) ont juré d’élever les enfants comme les leurs

Le père a tenté de traverser l’Australie du Sud et la frontière de Victoria, a été arrêté par la police et a été emprisonné pendant « quelques mois » pour avoir blessé son fils.

Selon M. Burns, il aurait «violé les ordres d’interdiction de contact contre lui presque immédiatement à sa sortie».

« Il contactait via d’autres comptes de médias sociaux et les abus étaient incessants », a-t-il déclaré.

Terrifiée pour la sécurité de ses enfants, Corrina – qui s’était déjà éloignée de sa famille à Victoria pour échapper à ses griffes – a réussi à convaincre son ancien partenaire qu’elle avait emmené sa famille dans un endroit où il ne pouvait pas les trouver à Brisbane.

Cela a fonctionné, jusqu’à ce qu’un ami a publié une photo des enfants dans leurs uniformes scolaires sud-australiens sur Facebook au début de l’année dernière et il s’est rendu compte qu’ils étaient exactement là où il les avait laissés.

Sur la photo: Corrina bébé avec sa mère et son père. Son père était en prison quand il s’est suicidé. Corrina avait 11 ans

Sur la photo: Corrina enfant. Elle et son ex mari ont commencé à se voir pendant qu’il était en prison

Le 1er avril, elle était morte.

«C’était le poisson d’avril», dit son frère.

« Et elle avait le sens de l’humour – j’attends toujours qu’elle vienne dire que c’était une grosse blague. »

M. Burns a déclaré qu’il était difficile de savoir quel était le point de basculement, mais il pense que la menace que son ex vienne les retrouver était trop forte.

Avec le recul, la famille peut se rappeler des moments où Corrina impliquerait qu’elle savait que quelque chose pourrait lui arriver.

« La dernière fois que nous nous sommes entretenus, je lui disais que mon partenaire et moi craignions de ne pas pouvoir obtenir l’approbation d’un prêt immobilier lorsque Covid a commencé à devenir un réel problème », a-t-il déclaré.

Sur la photo: Zeke, Andre, Jada et Tyra. Les enfants vivent maintenant avec leur oncle à plein temps

Les enfants ont maintenant passé leur premier Noël sans leur mère. Sur la photo: la dernière photo du Père Noël qu’ils ont prise ensemble

« J’ai dû la rassurer sur le fait que nous allions nous installer, et je pense que dans son esprit, ce moment était suffisant pour savoir que les enfants auraient toujours un endroit sûr. »

Avant de mourir, Corrina était activement impliquée dans un groupe de soutien aux femmes victimes de violence domestique au sein de sa communauté locale et étudiait un cours TAFE pour aider d’autres femmes en situation de vulnérabilité.

Lorsque M. Burns et Maddison ont décidé de prendre la garde complète des quatre enfants, Zeke a regardé son oncle et a dit: « Maman a toujours dit que si quelque chose arrivait, tu prendrais soin de nous.

Alors que les frères et sœurs ont cinq autres frères et sœurs, M. Burns a déclaré qu’ils étaient tous beaucoup plus jeunes et voulaient aider mais ne sont pas équipés pour élever quatre enfants à plein temps.

Séparée par les frontières de l’État en raison du coronavirus, la famille n’a pas pu avoir des funérailles convenables et adieu à Corrina

Séparée par les frontières de l’État en raison du coronavirus, la famille n’a pas pu avoir de funérailles convenables et adieu à Corrina.

Pour aider à collecter des fonds pour ramener le corps de Corrina à Victoria, élever les enfants et soutenir Andre, 4 ans, qui a des retards de développement, la famille a lancé une campagne GoFundMe.

«Nous comprenons que le climat actuel est extrêmement difficile pour tout le monde, mais même les plus petits dons aideront», lit-on sur la page.

Près d’un an après la mort tragique de leur mère, les enfants ont toujours peur que leur père les retrouve.

« Ils ont commencé à partager des bribes sur leurs expériences – nous ne les décourageons pas car cela fait partie de leur processus, et je pense que cela signifie qu’ils se sentent en sécurité », a-t-il déclaré.

« Nous parlons toujours de leur mère tous les jours – elle les aimait tellement et elle aurait fait n’importe quoi pour les protéger. »

Pour l’instant, M. Burns (photographié avec Corrina et les enfants) a déclaré que les enfants essayaient de vivre leur vie

Pour l’instant, M. Burns a déclaré que les enfants essayaient de vivre leur vie.

Ils ont partagé leur premier Noël ensemble sans Corrina, Zeke vient de terminer l’école primaire et est devenue adolescente, et l’anniversaire de sa mort approche.

Au milieu du flot d’émotions fortes, le père des enfants a menacé de prendre la garde complète.

« Quand Corrina est décédée, les ordres de non-contact l’ont également fait », a déclaré M. Burns.

«Selon le système juridique, il a toujours des droits quelle que soit la situation dans son ensemble. Il avait l’habitude d’entrer souvent en contact, mais il a été assez calme récemment.

Il a ajouté: « C’est peut-être le calme avant la tempête. »