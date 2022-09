Un homme effectue une dangereuse cascade à vélo sur une route très fréquentée, la police de Durg prend des mesures

Il existe de nombreuses vidéos de cascades qui laissent les téléspectateurs sidérés. Cependant, la partie la plus dangereuse de tenter des cascades aussi dangereuses peut mettre sa vie en danger et peut également causer des ennuis. Les utilisateurs des médias sociaux ont toujours aimé l’esprit des messages de la police de Mumbai, mais la police de Durg a également commencé à partager des messages de sensibilisation originaux sur les médias sociaux. Le compte Twitter officiel de la police de Durg a partagé une vidéo d’un homme effectuant une cascade dans le Chhattisgarh sur un vélo en mouvement. Dans le clip, on peut voir l’homme faire du vélo en utilisant sa main gauche sur la poignée du vélo avec ses deux jambes sur le côté droit alors qu’il est assis sur le vélo avec désinvolture.

Le contrevenant a été vu sans casque et il a complètement enfreint les règles de sécurité routière. Après cela, la police a pris des mesures strictes contre l’homme et lui a infligé une amende de Rs 4 200. L’homme de la vidéo a été vu en train de s’excuser en se tenant les oreilles. La chanson de fond de la vidéo a la version remixée de Bin Tere Sanam de Yaara Dildara.

La police de Durg a sous-titré le message en hindi et a écrit : « Des mesures sont prises en permanence par la police de Durg contre les cascadeurs, les silencieux modifiés, la conduite imprudente. Veuillez respecter les règles de circulation. Numéro d’assistance WhatsApp de la police de la circulation – 9479192029. ”

Le Twitterati salue la police de Durg pour la sélection de chansons et est également heureux que la police ait pris des mesures strictes contre lui.

L’un des utilisateurs a retweeté et écrit “10/10 pour cette sélection de chansons”.

Un autre a écrit : « Nous avons besoin d’une telle police active sur les réseaux sociaux. La musique de fond était la meilleure.

Quelqu’un a également ajouté : “Avec la vidéo, l’audio est également fort !”

“Bravo Durg Police, sa Licence aurait également dû être évoquée depuis un certain temps”, a déclaré un autre internaute.

“Super continuez et bravo !! gardez-les sous contrôle par des règles et des réglementations strictes », a ajouté un internaute.

La vidéo a gagné environ trois lakh vues avec plus de 15 000 retweets.

