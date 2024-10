Un homme écrase une guitare de Taylor Swift après avoir payé 4 000 $

Un homme qui, pour une raison quelconque, a brisé une guitare avec un marteau au Texas a peut-être pensé qu’elle avait été signée par Taylor Swift – mais ce n’était pas, en fait, une guitare officielle certifiée Swift.

Dans une vidéo devenue virale, on voit l’homme non identifié brandir un petit marteau sur la guitare, après l’avoir prétendument acheté lors d’une vente aux enchères caritative pour 4 000 $. UN poster sur X le clip montrant l’acte de vandalisme a été visionné plus de 22 millions de fois depuis son partage dimanche soir. (Regardez ci-dessous.)

Mais contrairement à ce que rapportent les médias, la guitare détruite par l’homme n’avait pas été signée par Swift – et n’était pas une guitare officielle certifiée utilisée par la chanteuse, a confirmé une source proche de sa société de vente au détail. Variété. L’organisation qui a organisé la vente aux enchères, l’Ellis County WildGame Dinner, a présenté la guitare avec un insert de CD signé, mais la guitare elle-même n’était pas signée.

Dans la vidéo, un homme aux cheveux blancs se lève pour attraper la guitare et la brise avec un marteau, sous les acclamations de la foule rassemblée. Après avoir ri et dit quelque chose d’inaudible dans le clip, il lève ensuite l’instrument comme s’il allait l’écraser au sol avant de retourner à son siège. La vente aux enchères a eu lieu à Waxahachie, au Texas, le samedi 28 septembre. L’organisation à but non lucratif Ellis County WildGame Dinner affirme que l’événement profite à « l’éducation agricole de la jeunesse locale ».

Ni Swift ni ses représentants n’ont commenté l’incident. Un représentant du Ellis County WildGame Dinner n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les motivations de l’homme qui a brisé la guitare ne sont pas claires.

Swift a suscité la colère de la nation MAGA le mois dernier après avoir annoncé son intention de voter pour la vice-présidente Kamala Harris à la présidentielle américaine de 2024 après la victoire décisive de Harris sur Trump. L’histoire Instagram de Swift liée au Vote.gov du gouvernement américain, a attiré plus de 400 000 visiteurs sur le site d’information des électeurs sur une période de 24 heures.

Attisant l’animosité parmi ses partisans, le 15 septembre, Donald Trump, sans explication, a posté : « JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT ! sur son réseau social Truth Social. Dans son soutien à Harris, Swift a critiqué Trump pour avoir précédemment utilisé une fausse image d’elle générée par l’IA pour donner l’impression fausse que Swift le soutenait. Trump a laissé entendre qu’il ne craignait pas que Swift le poursuive en justice pour avoir publié de fausses images, affirmant qu’elles « étaient toutes inventées par d’autres personnes ».