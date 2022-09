Les gardes d’une base aéronavale de Floride ont activé une barrière de sécurité qui a tué le conducteur

Un homme est décédé après avoir écrasé son véhicule contre une barricade de sécurité à l’extérieur de la base aéronavale de Jacksonville en Floride, ont déclaré des responsables, la police locale affirmant que l’auteur aurait pu fuir un délit de fuite à proximité.

Le conducteur, qui n’a pas encore été identifié, a pénétré dans la porte de Birmingham du complexe tôt jeudi matin, mais a été rapidement arrêté par une barrière de protection spéciale déployée par des gardes en service. L’homme, qui a péri sur les lieux peu après la collision, avait “aucune affiliation militaire connue,” dit la base.

Bien que l’armée ait fourni peu d’autres détails sur l’accident mortel et n’ait décrit aucun motif potentiel, le sergent-chef de la Florida Highway Patrol. Dylan Bryan a déclaré aux médias locaux que le conducteur avait heurté au moins deux autres véhicules plus tôt jeudi matin et tenté de fuir les lieux. La station aéronavale est située à moins de cinq kilomètres du site du rodage initial.

Bryan a également déclaré que l’homme serait un habitant de Jacksonville, mais peut-être “ne réalisait pas où il se trouvait et essayait juste de s’éloigner de la scène des délits de fuite.”

« Personne ne le poursuivait. [Investigators] ne croyez pas que le conducteur avait une intention malveillante envers qui que ce soit à la base », ni qu’il a commis une “acte de terrorisme” ou un “violation intentionnelle d’une installation du gouvernement américain”, continua l’officier.

Naval Air Station Jacksonville a noté qu’elle enquêtait sur l’incident plus tôt dans la journée, mais n’a jusqu’à présent fourni aucune mise à jour sur ce qui s’est passé. Le Pentagone, la propre unité de police de la Marine, la Florida Highway Patrol et le bureau du shérif de Jacksonville se joindront également à l’enquête, selon une filiale locale de CBS.