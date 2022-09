Internet est à nouveau confronté à un dilemme concernant l’utilisation d’une voiture AMT (transmission manuelle automatisée) ou d’une voiture manuelle par rapport au facteur de sécurité. La discussion a été lancée sur Twitter après qu’une vidéo a montré un homme écrasé par ce que beaucoup disent, une voiture automatique qu’il était en train de réparer. Selon le clip, la voiture est tombée en panne, après quoi l’homme est sorti et s’est tenu devant la voiture pour ouvrir le capot. Il retourna à son siège pour faire quelques changements près du volant. Après être retourné dans la zone du capot pour continuer à régler le problème, la voiture a accéléré et a écrasé l’homme contre un volet. Le tweet accompagné de la vidéo disait : « Attention : si un véhicule automatique tombe en panne, ne vous tenez jamais devant le véhicule. Veuillez avertir vos amis et vos proches. Partagez ce message comme exemple.

Le clip a laissé les utilisateurs de Twitter divisés sur la question de savoir si la voiture qui apparaît dans la vidéo est en effet un véhicule automatique ou manuel. Un utilisateur de Twitter a fait remarquer: “Il semble que les véhicules manuels soient plus sûrs par tous les moyens.” D’autres ont affirmé que la voiture semblait être un véhicule à transmission manuelle laissé en première vitesse. “Cette voiture n’est pas une AT mais une MT. Beaucoup de gens mettent leur voiture MT en 1ère vitesse sans serrer le frein à main lorsqu’ils la garent. Il a oublié que la voiture est en prise en essayant de démarrer la voiture. Toutes les voitures AT modernes disposent de nombreuses fonctionnalités de sécurité pour éviter de tels incidents », a écrit un utilisateur.

Cet utilisateur a partagé sa propre expérience personnelle : « Parfois, avec un véhicule automatique, il démarre même avec des pauses et c’est sacrément effrayant. J’y ai fait face.

Selon cet utilisateur, l’homme aurait dû laisser la voiture en position de stationnement : « Laissez toujours la voiture automatique en position de stationnement. Il essayait de faire démarrer la voiture. Idéalement, la voiture automatique ne démarre pas si elle n’est pas en position de stationnement. Il doit y avoir un problème avec le système d’allumage de la voiture.

Que pensez-vous du clip ?

