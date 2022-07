Un homme écope d’une peine record de 63 mois pour son rôle dans l’émeute du Capitole américain

La police a utilisé des gaz lacrymogènes autour du bâtiment du Capitole où des partisans pro-Trump ont violé le Capitole. (Photo : Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Un homme de 56 ans a été condamné à plus de 5 ans de prison pour avoir agressé des policiers lors des émeutes du Capitole.

Il a plaidé coupable à des accusations d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents utilisant une arme dangereuse.

Plus de 850 personnes ont été accusées d’avoir participé à l’émeute.

Un homme du district de Columbia qui a plaidé coupable d’avoir agressé des policiers à l’extérieur du Capitole américain a été condamné mardi à 63 mois derrière les barreaux, égalant le record de la plus longue peine de prison à ce jour pour toute personne condamnée lors de l’émeute du 6 janvier 2021.

Mark Ponder, 56 ans, a également été condamné à verser 2 000 dollars de dédommagement et risque trois ans de libération surveillée à la suite de sa peine de prison fédérale de cinq ans et trois mois, a déclaré le ministère américain de la Justice lors de l’annonce de la condamnation.

Ponder a agressé trois officiers lors d’une série d’affrontements sur le terrain du Capitole après qu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, ait submergé les lignes de police sur la place ouest du bâtiment dans l’après-midi du 6 janvier, selon des documents judiciaires dans l’affaire.

L’émeute qui a suivi a fait plusieurs morts, blessé plus de 140 policiers et retardé une session conjointe du Congrès pour certifier la victoire à l’élection présidentielle de novembre 2020 du démocrate Joe Biden sur Trump, le républicain sortant qui a faussement affirmé avoir perdu en raison d’une fraude généralisée. et a convoqué des partisans à Washington pour “arrêter le vol”.

Arrêté le 17 mars 2021, Ponder a plaidé coupable en avril 2022 à des accusations d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents utilisant une arme dangereuse.

Selon la déclaration du DOJ, il a balancé un poteau sur un officier de police du Capitole des États-Unis, frappant le bouclier anti-émeute de l’officier et brisant le poteau en deux, avant de s’armer d’un poteau plus épais qu’il a brandi contre d’autres officiers, frappant l’un d’eux à l’épaule. .

La juge de district américaine Tanya Chutkan, lors de l’audience de mardi, a déclaré que Ponder “menait la charge” en tant que “partie d’un groupe qui, lorsqu’ils ne pouvaient pas obtenir ce qu’ils voulaient, ont décidé qu’ils allaient le prendre, et ils allaient prendre avec violence », selon le Washington Post.

La peine de 63 mois prononcée contre Ponder correspond à la peine de prison infligée en décembre à un homme de Floride, Robert Scott Palmer, condamné pour avoir jeté une planche de bois et un extincteur sur la police lors de l’émeute du 6 janvier.

La peine de Palmer était alors la plus longue depuis l’attaque du Capitole.

Plus de 850 personnes ont été accusées d’avoir pris part à l’émeute, l’agression la plus violente contre les couloirs du Congrès depuis l’invasion britannique de Washington pendant la guerre de 1812. Plus de 325 plaidoyers de culpabilité ont été inscrits à ce jour dans le cadre de la 6 bouleversement.