Un homme écope de près de 20 ans de prison pour avoir comploté pour kidnapper la gouverneure Gretchen Whitmer

M. Croft “voulait faire plus que kidnapper la gouverneure du Michigan, voire la tuer”, ont déclaré les procureurs dans leur note de condamnation. « Il a dit : ‘J’ai hâte que la guerre vienne sur cette terre’, et il le pensait. Seule une condamnation à perpétuité peut traiter de manière adéquate les crimes de Croft et le dissuader, ainsi que d’autres, de poursuivre de telles visions apocalyptiques pour notre pays.

L’avocat de M. Croft, Joshua Blanchard, a demandé au juge Jonker une peine plus courte. Dans sa note de service, M. Blanchard a déclaré que son client était un père dévoué ayant des antécédents de maladie mentale et de toxicomanie. Il a également souligné que M. Croft, 47 ans, n’avait pas assisté à certaines séances de formation et n’était pas impliqué dans certains des groupes de discussion par lesquels d’autres discutaient de plans d’attaque.

“M. La vie de Croft montre qu’il n’est pas une cause perdue et, s’il est équipé des bons outils, peut retourner vivre une vie productive et respectueuse des lois », a écrit M. Blanchard.

Le ministère de la Justice a promis cette semaine de continuer à poursuivre les affaires de terrorisme domestique, et le juge Jonker a déclaré qu’il pensait que les forces de l’ordre fédérales devraient être félicitées pour la façon dont les agents avaient enquêté sur le complot contre le gouverneur.

Pourtant, le gouvernement a dû faire face à des revers répétés dans l’affaire du Michigan. Un agent du FBI chargé de l’affaire a été licencié l’année dernière après avoir été accusé de violence domestique, et un autre agent, qui supervisait un informateur clé, a tenté de créer une société de conseil en sécurité privée basée en partie sur une partie de son travail pour le FBI, selon BuzzFeed Des nouvelles. Lors d’un premier procès cette année, les jurés ont acquitté deux hommes et n’ont pas réussi à rendre un verdict pour M. Croft et un autre accusé, Adam Fox.

M. Croft et M. Fox ont tous deux été reconnus coupables lors d’un deuxième procès. M. Fox a été condamné mardi à 16 ans de prison, bien en deçà de la peine à perpétuité souhaitée par les procureurs. Deux autres hommes, Ty Garbin et Kaleb Franks, ont plaidé coupables de complot d’enlèvement et ont témoigné contre M. Fox et M. Croft. M. Garbin a été condamné à 30 mois de prison et M. Franks a été condamné à quatre ans.

En octobre, trois autres personnes liées au complot ont été condamnées par un tribunal d’État pour avoir apporté leur soutien à des actes terroristes. Ils ont été condamnés à des peines qui pourraient les maintenir en prison pendant au moins sept ans et jusqu’à 20 ans. Cinq autres hommes inculpés par un tribunal d’État attendent leur procès.