Un homme écope de 86 ans de prison pour le meurtre de la femme d’un pasteur

INDIANAPOLIS (AP) – Un homme reconnu coupable de meurtre, de vol et d’autres chefs d’accusation dans le meurtre en 2015 de la femme d’un pasteur d’Indianapolis lors d’un cambriolage a été condamné vendredi à 86 ans de prison.

Larry Jo Taylor Jr. en septembre a également été reconnu coupable après un procès de quatre jours pour cambriolage, vol, séquestration et port d’arme de poing sans permis dans le meurtre d’Amanda Blackburn. Il a été acquitté d’une accusation de vol qualifié. Ses deux procès devant jury se sont soldés par des procès nuls, le plus récemment en juin.

“Près de sept ans après ce meurtre tragique et insensé, justice a été rendue pour Amanda”, a déclaré le procureur du comté de Marion, Ryan Mears. « Je félicite la famille Blackburn et la communauté pour l’énorme patience et la grâce dont ils ont fait preuve tout au long de ce processus. Nous espérons que la résolution d’aujourd’hui mettra un terme à un chapitre très difficile.

Selon la police, Taylor était l’un des trois hommes impliqués dans une série d’invasions de domicile en novembre 2015 dans le nord d’Indianapolis qui s’est terminée lorsque Amanda Blackburn, 28 ans, a été tuée par balle chez elle alors qu’elle était enceinte de 12 semaines de son deuxième enfant.

Elle a été tuée deux ans après qu’elle et son mari, le pasteur Davey Blackburn, ont déménagé à Indianapolis depuis la Caroline du Sud pour fonder Resonate Church, qui a été fermée en 2019.

Les deux coaccusés de Taylor ont accepté des accords de plaidoyer à la condition qu’ils coopèrent à ses poursuites. Jalen E. Watson a plaidé coupable en 2017 à des accusations de vol et de cambriolage. Il a été condamné en mars 2021 à 29 ans pour l’accusation de vol qualifié et à 20 ans combinés pour les accusations de cambriolage, et condamné à purger les peines simultanément.

Diano Cortez Gordon a plaidé coupable en 2018 de vol qualifié entraînant des blessures graves et des accusations de cambriolage. Gordon a été condamné en septembre à 30 ans de prison, dont cinq ans avec sursis.

