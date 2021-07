Un homme écope de 5 ans de prison pour avoir fracassé le visage d’un adolescent noir avec une chaîne

Un homme va en prison pendant cinq ans pour avoir fracassé le visage d’un adolescent noir avec une chaîne de vélo sur une plage, en disant au garçon « La vie des Noirs n’a pas d’importance », avant de se casser les dents – un crime haineux, ont déclaré des responsables fédéraux.

Lee Mouat, 43 ans, de Newport, Michigan, a admis ses actes en mars, plaidant coupable d’avoir volontairement causé des blessures corporelles à un jeune de 18 ans en raison de la race de l’adolescent.

L’incident s’est produit en juin 2020 à Sterling State Park à Monroe, Michigan, où Mouat a affronté un groupe d’adolescents noirs, dont la victime, Devin Freelon Jr., 18 ans.

Il était environ 19 h 45 le 6 juin lorsque Freelon a entendu un homme inconnu crier sur le parking de la plage.

Freelon récupérait un haut-parleur portable dans un véhicule pendant que Mouat criait des insultes racistes à ses deux amis, puis a commencé à marcher vers Freelon.

Selon plusieurs témoins, Mouat était contrarié par le fait que les adolescents jouaient de la musique et faisait des commentaires racistes sur les adolescents alors qu’il se dirigeait vers le parc avec sa famille.

Un témoin a déclaré avoir entendu Mouat dire : « J’aimerais que quelqu’un me dise quelque chose pour que je puisse les battre.

Quelques minutes plus tard, une agitation a éclaté sur le parking, où Mouat aurait dit au groupe « La vie des Noirs n’a pas d’importance ».

Un témoin a échangé des mots avec Mouat, puis Mouat s’est ensuite éloigné en commentant : « J’ai quelque chose pour toi dans ma voiture.

Un autre témoin a supposé que Mouat partait avec sa famille. Au lieu de cela, Mouat est revenu avec la chaîne de vélo, l’a balancé au visage du jeune de 18 ans, l’a jeté au sol puis a balancé le témoin mais l’a raté.

Mouat a admis plus tard qu’il avait lancé à plusieurs reprises des insultes racistes contre le groupe et a déclaré que les Noirs n’avaient pas le droit d’utiliser la plage publique. Puis il a frappé l’adolescent au visage avec un antivol de vélo, lui cassant plusieurs dents, lui coupant le visage et la bouche et lui fracturant la mâchoire. Il a également admis avoir tenté de frapper un autre adolescent noir avec le cadenas de vélo mais qu’il avait disparu.

« L’accusé a brutalement attaqué des adolescents sur une plage publique parce que ces jeunes sont noirs », a déclaré le procureur général adjoint Kristen Clarke pour la division des droits civils du ministère de la Justice. « Les crimes violents motivés par la haine comme celui-ci n’ont pas leur place dans nos communautés. La protection des Américains contre les crimes haineux est une priorité absolue du ministère de la Justice, et nous utiliserons tous les outils disponibles pour traduire les auteurs en justice. »

En plus de prononcer une peine de prison, le juge de district américain Stephen Murphy a ordonné à Mouat de purger trois ans de liberté surveillée.

