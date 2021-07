Un homme écope de 5 ans dans la mort de son grand-père dans le Tennessee

Mark Herring était chez lui à Bethpage, Tenn., une nuit d’avril 2020 lorsque la police a envahi sa maison. Quelqu’un avec un accent britannique avait appelé les services d’urgence du comté de Sumner et avait déclaré avoir tiré sur une femme dans la nuque à l’adresse de M. Herring. L’appelant avait menacé de déclencher des bombes artisanales aux portes avant et arrière si des agents venaient, selon les archives du tribunal fédéral. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont dégainé leurs armes et ont dit à M. Herring, un informaticien de 60 ans et grand-père de six enfants, de sortir et de garder ses mains visibles. En sortant, il a perdu l’équilibre et est tombé. Il a été déclaré mort la même nuit dans un hôpital voisin. La cause du décès était une crise cardiaque, selon les archives judiciaires.

M. Herring avait été victime de « swatting », le fait de signaler un faux crime afin de provoquer une réponse lourdement armée de la police. L’appelant était un mineur vivant au Royaume-Uni, selon les procureurs fédéraux. Mais l’appelant connaissait l’adresse de M. Herring parce que Shane Sonderman, 20 ans, du comté de Lauderdale, Tenn., avait publié l’information en ligne, ont déclaré les procureurs. Mercredi, M. Sonderman a été condamné à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de complot. « L’accusé faisait partie d’une chaîne d’événements », ont déclaré les procureurs fédéraux dans des documents judiciaires. La police « est arrivée prête à affronter une situation de vie ou de mort », ont déclaré les procureurs. « Monsieur. Le hareng est mort d’une crise cardiaque sous la menace d’une arme. Les avocats de M. Sonderman n’ont pas répondu aux demandes de commentaires vendredi. M. Herring a été ciblé parce qu’il refusait de vendre son compte Twitter, @Tennessee, selon sa famille et les procureurs.

Intelligent, direct et franc, M. Herring aimait les ordinateurs depuis son adolescence et a rejoint Twitter en mars 2007, moins d’un an après son lancement, a déclaré sa famille. Il savait que les gens voulaient sa poignée, qu’il avait choisie en raison de son amour pour l’État, où il était né et avait grandi, et avait rejeté les offres de 3 000 $ à 4 000 $ pour la vendre, a déclaré sa fille Corinna Fitch, 37 ans, dans une interview. « Il en rirait et dirait: » Je ne vends pas ça « », a-t-elle déclaré. La dernière fois que M. Herring était avec ses trois filles et leurs familles, c’était un mois avant sa mort, lors d’un dîner dominical organisé par son ex-femme, Fran Herring, qui était restée amie avec M. Herring. M. Herring venait souvent quand Mme Herring s’occupait des petits-enfants et aidait à les laver et à les mettre au lit. « Les enfants l’appelaient Graggie », car ils ne pouvaient pas dire « grand-père », a déclaré Mme Fitch. Il a appelé les heures qu’il a passées avec ses petits-enfants « Graggie time ». « C’était son temps le plus précieux », a déclaré Mme Fitch. M. Herring faisait partie d’au moins une demi-douzaine de personnes ciblées par M. Sonderman et des « co-conspirateurs », qui ont créé de faux comptes en ligne pour trouver des utilisateurs de médias sociaux aux noms accrocheurs, ont déclaré les procureurs. M. Sonderman et ses co-conspirateurs contacteraient alors les détenteurs de ces noms et leur demanderaient de les abandonner afin qu’ils puissent les vendre. S’ils refusaient, « Sonderman et ses complices bombarderaient le propriétaire d’appels téléphoniques et de SMS répétés dans le cadre d’une campagne de harcèlement », ont déclaré les procureurs.

Ils feraient livrer de la nourriture au domicile de la personne ou signaleraient des incendies chez eux, selon des documents judiciaires. « Je vais avoir besoin du compte instagram … ou je continuerai à vous écraser et à vous harceler, vous et votre famille », a écrit M. Sonderman ou l’un de ses co-conspirateurs en mars 2020, selon des documents judiciaires. Le 27 avril 2020, M. Sonderman a publié les noms et adresses de M. Herring et des membres de sa famille sur Discord, une application de textos et de conversation. Cette nuit-là, un mineur au Royaume-Uni a téléphoné pour signaler faussement un meurtre à l’adresse de M. Herring. (Dans un communiqué, Discord a déclaré que la société avait « une tolérance zéro pour les activités illégales sur notre service, y compris des cas comme celui-ci impliquant des écrasements, et a investi dans des ressources dédiées pour lutter contre ces formes d’abus. ») Lorsque la police a répondu au faux rapport, elle a ordonné à M. Herring d’escalader la grande porte à bétail autour de sa propriété, selon sa famille. Il a proposé d’ouvrir la porte du portail, mais ils ont refusé de le laisser faire, probablement parce qu’ils craignaient qu’une bombe n’explose, a déclaré le gendre de M. Herring, Greg Hooge. Trop gros pour être escaladé, M. Herring a eu du mal à serrer son grand cadre sous la clôture, qui avait une ouverture d’environ un pied au-dessus du sol, a déclaré M. Hooge. Il s’est effondré peu de temps après s’être relevé, a déclaré M. Hooge. Les proches de M. Herring ont déclaré qu’ils avaient demandé des copies des rapports de police et de toute séquence de caméras corporelles prises par les autorités dans la nuit du 27 avril. Ils ont déclaré que ces demandes avaient été rejetées. Dans un communiqué, Joseph C. Murphy Jr., procureur par intérim des États-Unis pour le district ouest du Tennessee, a déclaré que son bureau continuerait d’enquêter sur les épisodes d’écrasement.

« Notre bureau considère que le ‘swatting’ est une conduite criminelle grave », a déclaré M. Murphy. « Cela mobilise inutilement et dangereusement les ressources des premiers intervenants et perturbe la vie des victimes et des autres. » Après avoir plaidé coupable le 22 mars, M. Sonderman a continué à « conspirer avec d’autres pour harceler des personnes en ligne afin d’obtenir le contrôle de leurs comptes sur les réseaux sociaux », ont déclaré les procureurs fédéraux dans les dossiers du tribunal. Ils n’ont pas fourni plus de détails et ont refusé de dire si le mineur au Royaume-Uni pouvait être extradé pour faire face à des accusations dans le Tennessee. Dans un mémorandum de détermination de la peine, l’avocat de M. Sonderman, Bryan R. Huffman, a déclaré que M. Sonderman n’avait pas d’antécédents criminels avant son arrestation mais venait d’un environnement instable et avait une famille avec « des antécédents de maladie mentale grave ». M. Sonderman a également lutté contre la maladie mentale et son père s’est suicidé deux semaines après que M. Sonderman a eu 18 ans, a écrit M. Huffman. Il a décrit M. Sonderman comme un jeune homme qui «se retrouve malheureusement dans une situation qu’il a lui-même créée à cause de sa jeunesse et de son inexpérience». Depuis la mort de M. Herring, d’autres victimes d’écrasement ont contacté la famille de M. Herring pour décrire comment elles ont été harcelées de la même manière. Les proches de M. Herring ont déclaré qu’ils voulaient des lois plus strictes contre le swatting et plus de formation pour les services de police sur la façon de reconnaître les faux appels potentiels. « Cela va se reproduire », a déclaré la fille de M. Herring, Casey Monroe, 34 ans. « C’est inévitable. » Mme Herring a déclaré qu’elle espérait que la tragédie obligerait les parents à surveiller de plus près ce que leurs enfants font en ligne. « Vous ne savez vraiment pas ce qu’ils font », a-t-elle dit. « Vous pensez que vous le faites, mais vous ne le faites pas. »