Un homme écope de 40 ans de prison pour détournement de voiture à Downers Grove – Shaw Local

Un homme de Chicago qui a détourné la voiture d’une femme enceinte de son allée a été condamné le 13 octobre à 40 ans de prison.

Daysean Washington-Davis, 22 ans, anciennement du bloc 2200 du boulevard Marshall, a enregistré le 25 avril un plaidoyer de culpabilité aveugle à un chef d’accusation de détournement de véhicule aggravé avec une arme à feu. Au moment de l’infraction, Washington-Davis était sous caution hors du comté de Cook pour utilisation illégale aggravée d’une arme, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Le 7 juillet, l’un des coaccusés de Washington-Davis, Emanuel Embry, 22 ans, anciennement du bloc 100 de North Wood Street, Chicago, a plaidé coupable à un chef d’accusation de détournement de véhicule aggravé avec une arme à feu. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 20 octobre, selon le communiqué.

L’affaire contre un autre individu prétendument impliqué, Martavious Robinson, a été initialement inculpée devant un tribunal pour mineurs. Le 10 août 2020, le tribunal a accueilli la requête de l’État visant à transférer le cas de Robinson devant un tribunal pour adultes. Son affaire est actuellement pendante, indique le communiqué.

Le 13 décembre 2019, vers 14 h 27, la police de Downers Grove a répondu à un détournement de voiture qui s’était produit sur la rue Hawkins. Une enquête a révélé que la victime, une femme enceinte, était assise dans son véhicule dans son allée lorsqu’elle a été approchée par deux individus masqués et armés, identifiés plus tard comme Embry et prétendument Robinson, selon le communiqué.

Les hommes auraient ordonné à la femme de sortir de son véhicule et seraient partis dans sa voiture. Washington-Davis était le conducteur du véhicule qui aurait amené Embry et Robinson à l’adresse de Hawkins Street. Un ami de la victime a vu le carjacking présumé et a suivi le véhicule volé.

Lorsque le véhicule volé a été arrêté dans la circulation, l’ami de la victime se serait approché du véhicule, moment auquel les occupants sont sortis de la voiture et se sont enfuis. Alors que l’ami de la victime a déplacé le véhicule de la victime hors de la chaussée, Washington-Davis est entré dans la voiture de l’ami de la victime et est parti, a indiqué le communiqué.

Les autorités ont pu appréhender Robinson le 13 décembre 2019. Le 17 décembre 2019, les autorités ont arrêté Washington-Davis depuis son appartement et plusieurs heures plus tard, les autorités ont appréhendé Embry à Chicago.

Une enquête plus approfondie sur les détournements de voiture récents a révélé que les trois mêmes personnes, Washington-Davis, Embry et prétendument Robinson, étaient impliquées dans deux précédents détournements de voiture armés, l’un à Downers Grove le 30 novembre 2019 et l’autre à Warrenville le 13 décembre 2019.

“Fin 2019, M. Washington-Davis, M. Embry et prétendument M. Robinson, ont terrorisé les habitants du comté de DuPage en volant trois véhicules sous la menace d’une arme en deux semaines”, a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. Des crimes violents comme ceux-ci ont un effet incroyablement paralysant non seulement sur les victimes immédiates, mais aussi sur l’ensemble de la communauté, laissant les résidents craindre pour leur sécurité personnelle.