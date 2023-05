Un homme écope de 40 ans de prison pour avoir participé au détournement de voiture de Downers Grove – Shaw Local

Un homme de Chicago qui a participé au détournement de la voiture d’une femme enceinte depuis son allée a été condamné à 40 ans de prison.

Emanuel Embry, 23 ans, anciennement du bloc 100 de North Wood Street, Chicago, a comparu devant le tribunal le 1er mai où le juge Michael Reidy a prononcé la peine, selon un Bureau du procureur de l’État du comté de DuPage communiqué de presse.

Le 7 juillet 2022, Embry a plaidé coupable à un chef d’accusation de détournement de véhicule aggravé avec une arme à feu, un crime de classe X, selon le communiqué.

Le 17 octobre 2022, Reidy a condamné l’un des coaccusés d’Embry, Daysean Washington-Davis, 22 ans, anciennement du bloc 2200 de Marshall Blvd., Chicago, à 40 ans de prison. L’affaire contre l’autre coaccusé d’Embry, Martavious Robinson, 20 ans, anciennement du bloc 6400 de South Peoria Street, Chicago, devrait être jugée le 27 juin, selon le communiqué.

Robinson est accusé d’un chef de détournement de véhicule aggravé et d’un chef de vol à main armée avec une arme à feu, deux crimes de classe X.

Vers 14 h 27 le 13 décembre 2019, la police de Downers Grove a répondu à un détournement de voiture qui s’était produit sur Hawkins Street. Une enquête a révélé que la victime, une femme enceinte, était assise dans son véhicule dans son allée lorsqu’elle a été approchée par deux individus masqués et armés, identifiés plus tard comme Embry et prétendument Robinson, selon le communiqué.

Les hommes auraient ordonné à la femme de sortir de son véhicule et seraient partis dans sa voiture. Washington-Davis était le conducteur du véhicule qui a amené Embry et prétendument Robinson à l’adresse de Hawkins Street. Un ami de la victime a observé le détournement de voiture présumé et a suivi le véhicule volé.

Lorsque le véhicule volé a été arrêté dans la circulation, l’ami de la victime s’est approché de la voiture, moment auquel les occupants sont sortis du véhicule et ont pris la fuite. Alors que l’ami de la victime déplaçait le véhicule de la victime hors de la chaussée, l’un des agresseurs est entré dans la voiture de l’ami de la victime et est parti, selon le rapport.

Les autorités ont arrêté Robinson le 13 décembre 2019. Quatre jours plus tard, la police a arrêté Washington-Davis depuis son appartement et plusieurs heures plus tard, la police a arrêté Embry à Chicago. Une enquête plus approfondie sur les détournements de voiture récents a révélé que les trois mêmes personnes, Washington-Davis, Embry et prétendument Robinson, avaient été impliquées dans un précédent détournement de voiture armé à Warrenville le 13 décembre 2019.

« Fin 2019, dans un délai de deux semaines, M. Embry, M. Washington-Davis et prétendument M. Robinson ont terrorisé les habitants du comté de DuPage en détournant plusieurs victimes sous la menace d’une arme au cours de leur courte série de crimes », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin. dit dans le communiqué. «Des crimes violents avec des armes à feu tels que ceux-ci ne seront pas tolérés dans le comté de DuPage, car ils ne font pas que des victimes immédiates, mais ont un effet dissuasif sur l’ensemble de la communauté et laissent les résidents nerveux, inquiets pour leur sécurité personnelle. Cet après-midi, le juge Reidy a condamné M. Embry à 40 ans derrière les barreaux pour son rôle dans ce crime violent. Combiné avec la peine de 40 ans de M. Washington-Davis, le message est clair. Si vous commettez un crime violent dans le comté de DuPage, vous serez tenu responsable.