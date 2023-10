Un homme écope de 30 ans de prison pour vols à main armée à New Lenox, Francfort – Shaw Local

Un homme de Dolton a été condamné à 30 ans de prison pour deux vols à main armée survenus dans le comté de Will en 2019.

Dontavious Harvey, 24 ans, a été condamné jeudi par le juge du comté de Will, David Carlson, à 30 ans de prison pour vol à main armée lors de deux vols à main armée commis en 2019 à Francfort et à New Lenox, a annoncé le bureau du procureur de l’État du comté de Will dans un communiqué.

Harvey a également plaidé coupable de coups et blessures aggravés sur un codétenu au centre de détention du comté de Will le 9 mai 2022 et purgera deux ans de prison pour cette infraction, a indiqué le bureau du procureur de l’État. Les peines seront purgées concurremment.

Le 16 novembre 2019, Harvey et deux autres personnes ont affronté une femme qui tentait de retirer de l’argent vers 5 h 45 à un guichet automatique de la Chase Bank sur LaGrange Road à Francfort.

Après avoir bloqué la voiture de la victime en coupant devant elle, les prévenus, qui semblaient armés d’une arme à feu, ont d’abord pris le téléphone et la carte de crédit de la victime, puis ont procédé à un retrait d’argent au distributeur automatique, précise le communiqué.

Deux des agresseurs sont entrés dans la voiture de la victime et, pendant plus de trois heures, se sont livrés à un vol à main armée au cours duquel ils ont acheté des articles dans divers magasins de la banlieue sud en effectuant des retraits d’argent sur les comptes de la victime alors qu’elle restait dans la voiture. voiture, indique le communiqué.

Les accusés ont ensuite conduit la femme à Chicago où ils ont abandonné la victime et sa voiture, s’enfuyant dans un véhicule distinct occupé par d’autres délinquants. Au total, 8 900 $ ont été retirés des comptes de la victime.

Treize jours plus tard, le 29 novembre 2019, Harvey et d’autres délinquants ont confronté une victime masculine à New Lenox vers 6 heures du matin alors qu’il se dirigeait vers sa voiture garée dans son allée, indique le communiqué.

Les accusés, masqués et soupçonnés de porter une arme à feu, ont confronté la victime dans son allée et lui ont demandé sa carte de débit, selon le communiqué. Ils l’ont ensuite placé dans la voiture dans laquelle ils sont arrivés et pendant les quatre heures suivantes, ils l’ont gardé couvert d’une veste pendant qu’ils se livraient à une série de vols à main armée, effectuant des achats dans la banlieue sud et dans la région du nord-ouest de l’Indiana et acceptant des avances de fonds, selon le communiqué.

Après que la banque de la victime ait fermé le compte, les accusés ont déposé la victime sur l’autoroute à Hammond, dans l’Indiana.

Harvey recevra un crédit de 1 388 jours pour le temps purgé dans l’affaire de vol à main armée et un crédit de 515 jours pour l’accusation de batterie aggravée. Il purgera également une peine de 18 mois en liberté surveillée obligatoire après avoir purgé sa peine, qui sera purgée à 50 pour cent, indique le communiqué.