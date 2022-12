Un homme écope de 2,5 ans pour avoir acheté une arme utilisée pour tuer un policier de Chicago

CHICAGO (AP) – Un homme de l’Indiana qui a plaidé coupable d’avoir acheté illégalement une arme de poing qui a ensuite été utilisée pour tuer un policier de Chicago a été condamné mercredi à 2 ans et demi de prison.

Jamel Danzy, 30 ans, de Hammond a été condamné dans une salle d’audience fédérale remplie de policiers de Chicago et de la mère de l’officier Ella French, qui a été tué en août 2021 lors d’un contrôle routier. Danzy avait plaidé coupable en juillet à un chef d’accusation de complot fédéral d’armes à feu.

Deux frères, Eric et Emonte Morgan, attendent leur procès pour meurtre au premier degré et autres crimes résultant de la fusillade qui a tué French, 29 ans, et blessé son partenaire après avoir arrêté un SUV avec des étiquettes périmées sur le côté sud de Chicago.

Lors de l’audience de mercredi, Elizabeth French a expliqué au tribunal l’impact que la mort de sa fille a eu sur elle, affirmant qu'”il n’y aura plus jamais d’anniversaires, de repas ou de voyages ensemble”.

Danzy a acheté l’arme utilisée lors de la fusillade en mars 2021 auprès d’un revendeur agréé à Hammond, dans l’Indiana, selon les archives. Danzy a admis aux agents fédéraux qu’il avait acheté l’arme pour quelqu’un qui avait un casier judiciaire et ne pouvait pas acheter une arme pour lui-même.

La même arme a été retrouvée dans la cour où Eric Morgan a été arrêté la nuit du meurtre de French, selon les procureurs.

