Un homme écope de 2 ans pour un accident qui a tué une femme enceinte et ses fils

JOLIET, Illinois (AP) – Un homme de l’Illinois inculpé dans un accident de juillet 2017 qui a tué une femme enceinte et ses trois fils a été condamné mercredi à deux ans de prison.

Sean Woulfe, 30 ans, d’Orland Park a plaidé coupable en juillet à cinq chefs d’accusation d’homicide imprudent.

Le juge du comté de Will, Daniel Rippy, a condamné Woulfe à deux ans pour chacune des victimes, y compris l’enfant à naître de la femme. Les peines seront exécutées simultanément.

Les autorités ont déclaré que Woulfe roulait à plus de 80 mph (128 km/h) secondes avant de traverser un panneau d’arrêt à Beecher et de percuter une voiture transportant Lindsey Schmidt et ses trois jeunes fils.

Schmidt, qui était enceinte, a été déclarée morte sur les lieux, tout comme son fils de 19 mois, Kaleb. Weston, 4 ans, et Owen, 6 ans, sont décédés quelques jours plus tard.

Woulfe est en détention depuis qu’il a décidé de plaider coupable après que son procès s’est terminé par un procès nul en mars dernier.

Lors de la détermination de la peine, Woulfe a déclaré au tribunal : « Du fond du cœur, je suis désolé. … Je sais que la famille Schmidt n’a jamais l’intention de me pardonner ou de ne pas me détester, mais j’espère qu’ils savent à quel point je suis désolé.

Le révérend Frank Italiano, pasteur de l’église luthérienne de la Trinité en Crète, a partagé une déclaration de la mère de Lindsey Schmidt, Tammy Riechers, qui a écrit : « Après cinq longues années, vous avez menti et tout nié. Ce que vous avez fait est impardonnable.

The Associated Press