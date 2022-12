Un homme écope de 12 ans de prison pour un accident de conduite sous l’effet de la drogue qui a tué des étudiants de l’Université Judson – Shaw Local

La remise des diplômes de Caleb Jones à l’Université Judson en mai 2021 était floue.

Mais une chose dont il se souvient clairement : “Il y avait littéralement un siège vide à côté de moi”, a-t-il déclaré vendredi. “Cela restera avec moi pour toujours.”

C’est parce que son ami et camarade étudiant en architecture Nathaniel Madison, 22 ans, est mort dans un accident avec un conducteur pour excès de vitesse à Elgin le mois précédent, avec un autre étudiant.

Lundi, ce conducteur, Trevon Morris, 22 ans, a été condamné à 12 ans de prison, pour conduite aggravée sous l’emprise du cannabis, causant la mort.

Morris avait trois fois la limite légale de THC dans son sang le 20 avril 2021, la nuit de l’accident.

Jones a pris la parole vendredi au début de l’audience de détermination de la peine. Morris a plaidé coupable en octobre. Les accusations d’homicide imprudent et de course de rue aggravée ont été abandonnées en échange du plaidoyer.

Jones conduisait une Pontiac 2004 vers le sud sur la route 31 à 21 h 15, tournant à gauche dans Judson, lorsqu’une Hyundai Elantra conduite par Morris a heurté sa voiture. Un officier de police a témoigné vendredi que l’Elantra roulait à 91 mph à l’impact, et Morris n’a jamais freiné ni fait une embardée pour éviter la collision. La limite de vitesse est de 45 mph.

Les autorités ont déclaré que Morris et Kahleel Steele étaient en course lorsque Morris a heurté la Pontiac. L’impact a divisé la Pontiac en deux, la moitié arrière passant au-dessus d’un garde-corps et se retrouvant dans un champ.

Dallas Colburn III et Madison étaient assis sur le siège arrière et ont été éjectés. Leurs corps se sont retrouvés à 37 et 70 pieds de distance.

Ils revenaient d’acheter des collations dans un magasin Target pour une session d’étude toute la nuit, a déclaré Dallas Colburn. Son fils de 22 ans était son unique enfant.

“Vous avez condamné à jamais quatre familles à un avenir de douleur et de souffrance incessantes”, a déclaré Colburn.

Un procureur a montré des captures d’écran de publications Facebook et Instagram, prises depuis l’accident, sur des comptes qui, selon elle, appartenaient à Morris. Elle a dit que l’un d’eux montrait Morris tenant une bouteille de cognac, et dans un autre, il semblait tenir un joint de marijuana. Le procureur a également montré des publications sur Facebook concernant un événement que Morris – un organisateur de fêtes indépendant – a annoncé comme étant “420 friendly”. “420” est une référence de la culture pop à l’ingestion de marijuana.

Steele a également été accusé d’homicide imprudent et de course de rue aggravée. Il attend son procès.

