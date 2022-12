Un homme échoué sauvé par Apple Emergency SOS via la fonction satellite

La nouvelle fonction SOS d’urgence via satellite d’Apple pour les modèles d’iPhone 14, qui permet aux utilisateurs de se connecter directement à un satellite, permettant la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi, a sauvé un homme bloqué en Alaska.

Soldats de l’État de l’Alaska a reçu une alerte vendredi matin d’un homme qui s’est retrouvé bloqué lors d’un voyage en motoneige entre Noorvik et Kotzebue pendant les premières heures où il s’est retrouvé coincé, hors de portée du service cellulaire régulier.

L’homme a utilisé Emergency SOS via satellite sur son iPhone 14 pour alerter les autorités de la situation, qui ont pu envoyer de l’aide pour sauver l’homme des températures froides.

Le 1er décembre 2022, vers 2 heures du matin, les soldats de l’État de l’Alaska ont été informés qu’un homme adulte voyageant en motoneige de Noorvik à Kotzebue avait activé un SOS d’urgence Apple iPhone par satellite sur son iPhone après s’être retrouvé bloqué. En collaboration avec les équipes locales de recherche et de sauvetage, le centre d’intervention d’urgence d’Apple et le coordinateur de recherche et de sauvetage de l’arrondissement de l’Arctique du Nord-Ouest, le NWAB SAR a déployé quatre chercheurs bénévoles dans la région de Nimiuk Point directement aux coordonnées GPS fournies par le centre d’intervention d’urgence d’Apple. Le mâle adulte a été localisé et transporté à Kotzebue par l’équipe de recherche bénévole. Aucun blessé n’a été signalé aux soldats.

Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge les questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – prend en charge le SOS d’urgence par satellite dans les pays et régions pris en charge.

Le SOS d’urgence par satellite est actuellement limité aux utilisateurs aux États-Unis et au Canada, bien qu’Apple se soit engagé à étendre le service et à le rendre disponible pour les modèles d’iPhone 14 en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni à partir de ce mois-ci.