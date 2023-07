Un homme échoue à voler un salon de manucure après que les clients l’ont ignoré

Un voleur potentiel a été laissé pendu alors qu’il tentait de voler un Atlanta salon de manucure mais tous les clients ont décidé de l’ignorer à la place.

S’il y a une chose dont nous ne pouvons pas nous lasser, ce sont les criminels stupides ou les criminels potentiels qui ont tout simplement la pire chance. Habituellement, nous recevons notre dose principale de ce type de nouvelles de l’État de Floride. Florida-Man et Florida-Woman ne déçoivent jamais, mais parfois d’autres États apparaissent sur le radar. Récemment, un salon de manucure d’Atlanta a été victime d’une tentative de vol et l’a évité en ignorant simplement le voleur potentiel. L’épreuve est dangereuse mais tout aussi hilarante quand on regarde la vidéo.

« Tout le monde descend ! » cria le suspect. « Donnez-moi tout l’argent ! Videz vos poches ! » répéta-t-il après avoir été ignoré. « Descendre! » il crie ensuite à un employé qui a plutôt répondu à un téléphone qui sonnait. « Donne moi l’argent! » cria-t-il encore une fois, alors qu’une dame levait les mains et sortait. « Où est l’argent? » demande alors l’homme aux personnes encore assises, qui l’ignoraient toujours.

Après avoir réalisé que personne n’allait le reconnaître, il jette finalement l’éponge. Selon Complexela police d’Atlanta est à la recherche du voleur raté et offre une récompense de 2 000 $.

« Des témoins ont indiqué que le suspect était entré sur les lieux avec un chapeau bleu, des lunettes de soleil et un jean bleu », ont déclaré les enquêteurs jeudi. «Le suspect a demandé aux clients de se mettre à terre et de rendre leur argent. Le suspect a ensuite pris la fuite dans une berline de couleur argentée.

L’homme n’est plus seulement un criminel recherché maintenant, mais aussi une sensation virale et ce combo mènera sûrement à une arrestation à terme. Quand il s’agit de criminels tristes, ce type doit être en lice pour le plus triste de tous les temps.

Vous pouvez regarder sa tentative hilarante de vol ci-dessous.