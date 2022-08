Un homme échappe miraculeusement à un accident après que le sol en béton sous lui se soit fissuré

Un homme a miraculeusement échappé à un accident majeur après que le sol en béton sur lequel il marchait se soit fissuré, juste après avoir marché du côté le plus sûr.

Dans une vidéo de vidéosurveillance devenue virale via Reddit, on peut voir un homme marcher normalement vers ce qui semble être un magasin. Il marche d’abord sur la route principale destinée aux véhicules et passe ensuite à un trottoir en béton juste devant le magasin. Juste après avoir marché sur un côté plus sûr du trottoir à l’extérieur du magasin, le sol sur lequel il marchait se fissure.

L’homme avait une expression de choc absolu persistant sur son visage pendant un long moment après avoir vu le sol s’effondrer derrière lui. Quelques secondes plus tard, trois hommes sont sortis du magasin et ont également été stupéfaits par la chance de l’homme.

Le clip a été téléchargé sur Reddit. Il a reçu plus de 50 000 votes positifs depuis sa mise en ligne mercredi. Le message était sous-titré, “Juste un autre jour normal.”

Étant donné que l’homme est maintenant hors de danger après ce qui aurait pu être un accident mortel, les Redditors examinent la situation dans la section des commentaires. “Je les imagine en train de dire : ‘Hé toi, pourquoi tu casses mon sol ?'”, a commenté un utilisateur. “C’est le prince de Perse”, a déclaré un autre.

Quelques personnes sont également intervenues et ont écrit sur la construction de mauvaise qualité du sol.

« Infrastructures médiocres. Vous ne pouvez pas simplement y mettre du béton sans segmenter la couverture et utiliser de l’acier d’application », a déclaré un commentaire. « Gestion municipale typique du Sud-Est et du Sud de l’Asie. Donne un contrat à une entreprise qui donne un « pot-de-vin/pourcentage », le contrat précipite simplement les choses pour économiser de l’argent. Alors boum, des accidents arrivent », a lu un autre.

Lors d’un incident similaire à Aligarh en juin dernier, un policier et sa femme étaient tombés dans un égout inondé d’eau de pluie alors qu’ils étaient sur leur scooter. Le couple a subi quelques blessures.

