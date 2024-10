Un homme échappe à une relation abusive après avoir perdu 60 livres en 2 mois, un ancien condamné

L’homme détaille que son ex-petite amie l’a coupé de sa famille, a pris le contrôle de ses finances, de son alimentation, l’a fait dormir par terre et ne lui a pas permis de se doucher, de se raser ou même d’utiliser les toilettes de l’appartement – ​​avant de a finalement contacté sa mère.

Un homme dénonce les abus présumés qu’il aurait subis de la part de son ex-petite amie après avoir perdu 60 livres en deux mois et elle a été condamnée à 20 mois de prison. Un représentant de la police britannique l’a qualifié de « pire cas de comportement contrôlant et coercitif que j’ai jamais vu ».

Les choses semblaient aller bien pour Gareth Jones et Sarah Rigby, tous deux âgés de 41 ans, lorsqu’ils se sont rencontrés en ligne en juillet 2021. « Je suppose qu’ils appellent ça du love bombing », a déclaré Jones. la BBC dans une nouvelle interview sur ces débuts. « Je pense que cela vous surprend… vous pensez que cela pourrait vraiment être celui-là, et que cela pourrait fonctionner. »



Détailler les abus présumés

Les choses ont rapidement commencé à changer, cependant, Jones a déclaré au média que dans les quatre mois (sur leur relation totale de neuf mois), elle l’avait encouragé à emménager dans sa maison et à abandonner son appartement.

Le La police du Cheshire a noté dans un communiqué de presse qu’elle lui a fait payer le loyer de la maison – plus les arriérés de loyer pour les séjours précédents – alors qu’elle appartenait à son père, et qu’elle lui a fait mettre toutes ses affaires personnelles dans le garage. Il payait 700 £ par mois de loyer et toutes les factures.

À partir de là, Rigby aurait commencé à couper Jones de sa famille et de ses proches et à établir des règles strictes pour lui dans la maison, notamment en lui dictant ses habitudes personnelles, notamment prendre une douche, se raser et même aller aux toilettes – ce qu’elle a interdit. dans la maison, selon la police.

La police a également rapporté que lorsqu’il quittait la maison, Rigby effectuait une fouille sur Jones pour s’assurer qu’il « ne prenait rien qu’elle n’approuvait pas ». Il n’aurait pas été autorisé à rester seul dans la maison, bien qu’il travaille à domicile, et n’a jamais reçu la clé de la maison.



« Si elle voulait sortir, je devais partir, même si j’essayais de travailler », a-t-il déclaré.

« Elle m’a fait dormir par terre sans couverture si les choses n’allaient pas comme elle le voulait, en guise de punition », a déclaré Jones à la BBC, la police ajoutant qu’elle laisserait également les fenêtres ouvertes.

Il a déclaré qu’elle l’avait également insulté, le traitant de « gros, laid et dégoûtant », selon la police.

Et puis il y avait son prétendu contrôle sur son alimentation. Elle a pris le contrôle de ce qu’il était et n’était pas autorisée à manger, selon Jones, qui a déclaré que Rigby l’attaquerait physiquement, notamment en le mordant, en lui donnant des coups de pied et en le grattant, s’il ne suivait pas ses ordres « stricts ».

Tout cela a conduit Jones à perdre 62 livres en seulement deux mois, selon la BBC.

Jones a détaillé un exemple présumé pour le point de vente, qui était une sortie shopping devenue une demande. « Elle m’a griffé à travers mon pull, mon bras saignait, jusqu’à ce qu’elle me force à lui acheter quelque chose de cher », a-t-il déclaré à la BBC.

Afin de l’empêcher de demander de l’aide, Rigby aurait dit à Jones que s’il parlait à quelqu’un de ce qui se passait entre eux, elle dirait à la police qu’il l’avait agressée.



Bouée de sauvetage pour obtenir de l’aide

Jones a déclaré qu’il s’était conformé à presque toutes ses demandes, mais qu’une bouée de sauvetage pour sa mère qu’il n’avait jamais rompue avait prouvé son salut.

Il a dit qu’il continuerait à communiquer avec sa mère, supprimant les messages pour que Rigby ne le sache pas, car elle consultait régulièrement son téléphone et lui aurait dit qu’il n’avait pas besoin de s’associer avec quelqu’un d’autre parce que « tu es avec moi maintenant ».

Puis, cinq mois après avoir emménagé avec Rigby, Jones s’est faufilé pour rencontrer sa mère pour prendre un café, où elle « est tombée en panne devant moi », a-t-il déclaré à la BBC. C’est à ce moment-là qu’il a pris une décision.

« Je me suis dit : ‘Je ne peux plus faire subir ça à ma famille' », a-t-il déclaré au média. « Ils me suppliaient de partir. »

En mars 2022, il a contacté ManKind Initiative, une organisation britannique axée sur les hommes victimes de violence domestique, et grâce à leur soutien, il a pu quitter sa situation avec « seulement les vêtements sur mon dos ».

Il a dit qu’il avait recommencé, reconstruisant son estime de soi, ses relations et ses finances, avec l’aide d’une thérapie. Il a également finalement contacté la police.



Coupable sans remords

En mai 2024, Rigby a plaidé coupable de comportement contrôlant et coercitif et a été condamné à 20 mois de prison, avec sursis de deux ans, pour les abus présumés envers Jones. Il a également obtenu une ordonnance d’interdiction de cinq ans à son encontre, alors qu’on lui a dit qu’elle devait en outre suivre 35 jours de réadaptation.

Après sa condamnation, l’agent-détective de la police du Cheshire, Sophie Ward, a qualifié la situation de « pire cas de comportement contrôlant et coercitif que j’ai jamais vu ».

L’agent-détective a noté que même après que les accusations initiales aient été portées contre Rigby, elle « a continué à narguer sa victime, refusant de lui restituer ses affaires et retardant constamment le procès en omettant d’informer le tribunal de ses vacances et de ses rendez-vous ».

Elle a noté que même si Rigby a « finalement » plaidé coupable, « elle n’a montré aucun remords pour ses actes ».

« Même si la victime ne pourra jamais oublier ce qui lui est arrivé », a ajouté Ward, « j’espère que la conclusion de cette affaire l’aidera à avancer et à commencer à reconstruire sa vie ».

Jones espère qu’en s’exprimant, il pourra lutter contre la stigmatisation entourant les hommes qui parlent d’abus et permettre à d’autres hommes de se manifester plus facilement et de trouver de l’aide.