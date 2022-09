Un homme d’une cinquantaine d’années décède des suites de blessures graves alors que la police publie une photo de vidéosurveillance d’une personne d’intérêt dans une affaire de meurtre

Un HOMME est décédé après avoir été grièvement blessé lors d’une agression – voyant la police ouvrir une enquête pour meurtre et publier une photo de vidéosurveillance d’une personne d’intérêt.

Les flics ont été appelés dans une station balnéaire côtière du North Yorkshire vers 21 heures hier, où ils ont trouvé un homme gravement blessé.

La police a publié une photo d’une personne à qui elle aimerait parler au sujet de la mort de l’homme Crédit : Police du North Yorkshire

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est malheureusement décédé.

La police a maintenant lancé une enquête pour meurtre et demande de toute urgence à toute personne se trouvant dans la région de Newborough, Scarborough, de prendre contact.

Ils ont également publié une image d’une personne d’intérêt, mais demandent aux gens de vérifier leurs propres images de vidéosurveillance et de dashcam et de proposer tout ce qui est pertinent.

Dans un communiqué, la police du North Yorkshire a déclaré: “La police lance un appel urgent pour obtenir des informations et des témoins, après la mort d’un homme à la suite d’un incident à Scarborough.

“Les officiers ont assisté à un rapport d’agression sur Newborough peu après 21 heures le samedi 17 septembre.

“La victime, un homme d’une cinquantaine d’années, a été grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital, où elle est malheureusement décédée depuis.

“Une enquête pour meurtre est en cours et les agents continuent d’exhorter quiconque se trouvait dans les environs de Newborough ou d’Eastborough vers 21 heures la nuit dernière à se manifester.

“Ils demandent également aux résidents et aux entreprises de vérifier si les systèmes de vidéosurveillance et de dashcam ont des images pertinentes, et de contacter immédiatement la police si c’est le cas.

“Une caméra CCTV sur King Street a capturé une image d’un homme à qui les officiers veulent particulièrement parler, car il peut avoir des informations importantes qui pourraient aider l’enquête.

“Si vous avez des informations qui pourraient aider l’enquête, veuillez appeler la police du North Yorkshire au 101, en citant la référence 12220166855, ou envoyer un e-mail à majorcrimeunit@northyorkshire.police.uk.”