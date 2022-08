Un homme du Wisconsin de 56 ans décède dans un accident de moto de l’Union: police – Shaw Local

Un homme de 56 ans de Walworth, dans le Wisconsin, est décédé samedi après-midi après que sa moto s’est écrasée avec une voiture près de Union, ont indiqué des responsables.

Le bureau du shérif du comté de McHenry, ainsi que d’autres services d’incendie et de police, ont répondu à l’accident peu après 19 heures samedi, selon un communiqué de presse du bureau du shérif. L’accident impliquait une BMW 328i 2007 et une moto Harley Davidson CVO Classic 2005.

La BMW, conduite par une Palatine de 21 ans, roulait vers l’est sur la route 176 de l’Illinois et Franklinville Road, selon le communiqué. Elle a tenté de tourner vers le nord sur Franklinville lorsque la moto, roulant vers l’ouest, est entrée en collision avec la voiture.

L’homme de Walworth a été déclaré mort sur les lieux, tandis que la conductrice et son passager de 22 ans ont été emmenés à l’hôpital Northwestern Huntley, indique le communiqué. Ils ont été soignés et libérés.

La police n’a pas communiqué les noms des personnes impliquées dans l’accident.

L’unité d’enquête sur les accidents de la route du bureau du shérif enquête sur l’accident, selon le communiqué. On ne sait pas pour le moment si des ceintures de sécurité ont été utilisées ou si l’alcool était un facteur, selon le communiqué. L’homme qui conduisait la moto ne portait pas de casque au moment de l’accident.

En plus du bureau du shérif, le département de police de la conservation du comté de McHenry, le district de protection contre les incendies de l’Union, le district de protection contre les incendies de Marengo et le district d’incendie et de sauvetage de Woodstock ont ​​répondu à l’accident.