Un homme du Wisconsin condamné à perpétuité pour avoir tué un parent avec une hache

SPARTA, Wisconsin (AP) – Un juge a condamné mercredi un homme du Wisconsin à plus de 120 ans de prison pour avoir tué son beau-père avec une hache et blessé deux autres personnes lors d’une altercation au domicile du beau-grand-père.

Le juge du circuit du comté de Monroe, Todd Ziegler, a qualifié Thomas Wayne Aspseter, 38 ans, d’être humain égoïste et sans remords avec presque aucune qualité rédemptrice avant de le condamner, a rapporté La Crosse Tribune.

“Il y a une lutte pour trouver des aspects positifs du caractère de M. Aspseter”, a déclaré le juge.

Selon les procureurs, Aspseter était resté avec son beau-père de 87 ans, Bernard Waite, mais Waite voulait qu’il quitte la maison de Sparte, une communauté d’environ 10 000 personnes à peu près à mi-chemin entre Milwaukee et Minneapolis. Aspseter est apparemment revenu à la maison en juin 2021 alors que Waite était à une réunion de famille à Waukesha et a utilisé un pied de biche pour entrer.

Waite et son frère et sa belle-sœur, Michael et Margaret Waite, sont rentrés chez eux pour trouver Aspseter sur la propriété. Bernard Waite lui a dit de partir. Un Aspseter enragé a alors frappé Bernard et Michael Waite avec la hache, les frappant tous les deux à la tête, et a frappé Margaret Waite au bras.

Aspseter s’est ensuite tiré une balle dans la gorge avec un fusil, a appelé le 911 et a avoué avoir tué Bernard Waite, selon la plainte.

Ziegler a entendu des témoignages selon lesquels Michael Waite a à peine survécu à l’attaque et que Margaret Waite a perdu la force de son bras blessé.

« J’ai été en enfer pendant un certain temps », dit-elle. “Je vis ça tous les jours et toutes les nuits.”

Ziegler a condamné Aspseter à perpétuité pour avoir tué son beau-père et à des peines consécutives de 60 ans pour les attaques contre Michael et Margaret Waite.

