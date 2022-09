Un homme du Wisconsin accusé de fraude et de vol d’identité dans un bulletin de vote

MADISON, Wis. (AP) – Les procureurs ont accusé jeudi un homme du Wisconsin de fraude électorale et d’usurpation d’identité après avoir reconnu avoir frauduleusement demandé des bulletins de vote par correspondance dans ce qu’il dit être un effort pour exposer les vulnérabilités du système électoral de l’État.

Le ministère de la Justice de l’État a inculpé Harry Wait, 78 ans, de deux chefs d’accusation de fraude électorale et de deux chefs d’accusation d’usurpation d’identité. Il risquerait jusqu’à 13 ans derrière les barreaux s’il était reconnu coupable des quatre chefs d’accusation.

Wait a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique qu’il n’était pas surpris d’avoir été inculpé.

“Vous devez vous attendre à payer des frais parfois lorsque vous essayez de travailler pour le bien public”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas toujours rester dans la zone de sécurité.”

Les accusations marquent un autre chapitre bizarre dans une lutte apparemment sans fin sur l’administration électorale dans le Wisconsin, un État clé du champ de bataille à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

La bataille a commencé après que Joe Biden a remporté l’État en 2020, battant l’ancien président Donald Trump par près de 21 000 voix. Trump a refusé d’accepter la perte, insistant sur le fait que l’élection a été entachée de fraude. De multiples critiques et décisions de justice ont confirmé la victoire de Biden, mais les partisans de Trump ont passé des mois depuis la promotion de ses affirmations sans fondement selon lesquelles Biden a en quelque sorte volé les élections.

Wait a reconnu publiquement en juillet qu’il avait visité le site Web MyVote Wisconsin de l’État et ordonné des bulletins de vote par correspondance au nom du président de l’Assemblée Robin Vos, du maire de Racine Cory Mason et de plusieurs autres personnes en saisissant leurs informations personnelles. Il a dit avoir demandé que les bulletins de vote soient livrés à son domicile.

Il a déclaré avoir ensuite informé le shérif du comté de Racine, Christopher Schmaling, de ce qu’il avait fait et déclaré qu’il essayait de montrer que le site était vulnérable à la fraude.

Selon une plainte pénale, la Commission électorale du Wisconsin a informé le ministère de la Justice de l’État le 28 juillet de huit demandes de vote par correspondance potentiellement frauduleuses faites via MyVote Wisconsin. Les enquêteurs ont découvert une lettre que Harry Wait a publiée sur le site Web du gouvernement HOT. Le groupe promeut un gouvernement honnête, ouvert et transparent; Wait est le président du groupe.

Wait a déclaré dans la lettre qu’il était allé en ligne et avait commandé avec succès des bulletins de vote au nom d’au moins deux autres personnes et avait fait expédier les bulletins de vote à son adresse. La plainte a identifié ces personnes uniquement comme Individu 1 et Individu 2.

Wait a poursuivi en disant qu’il avait obtenu la permission d’autres personnes dans l’État de se faire passer pour eux et de faire expédier leurs bulletins de vote à son adresse.

“Je suis prêt à être accusé d’avoir exposé ces vulnérabilités de vote lorsque j’ai commandé le vote par correspondance de (Individu 2) et (Individu 1) en ligne”, a écrit Wait, selon la plainte.

Les enquêteurs ont également trouvé une vidéo d’un podcast du 28 juillet dans lequel Wait a admis qu’il avait ordonné que des bulletins de vote pour les deux personnes soient envoyés à son adresse ainsi que des bulletins de vote pour d’autres avec leur permission. Il a dit qu’il s’attendait à être arrêté et a appelé les autres à demander des bulletins de vote par correspondance au nom d’autres personnes et à les faire envoyer aux responsables de l’État.

Des agents du ministère de la Justice ont interrogé Wait le 24 août, selon la plainte. Il leur a dit qu’il avait demandé les bulletins de vote pour les individus 1 et 2 le 26 juillet alors qu’il se trouvait au stand du gouvernement HOT à la foire du comté de Racine et qu’il n’avait pas leur permission. Il a dit qu’il savait qu’il commettait un crime et qu’il le referait, selon la plainte.

Wait doit comparaître pour la première fois devant le tribunal le 8 septembre.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que la fraude électorale est un délit.

Todd Richmond, l’Associated Press