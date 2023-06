Un homme du Vermont accusé d’avoir tué sa mère en mer à cause de son héritage décède dans l’attente de son procès

BURLINGTON, Vermont – L’homme du Vermont accusé d’avoir tué sa mère au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre d’un stratagème visant à hériter de millions de dollars est décédé dans l’attente de son procès, ont annoncé jeudi les autorités fédérales.

Nathan Carman, 29 ans, a plaidé non coupable l’année dernière pour fraude et meurtre au premier degré dans la mort de sa mère, Linda Carman, et devait être jugé en octobre.

Un acte d’accusation en huit chefs indique également que Carman a tiré et tué son riche grand-père John Chakalos au domicile de l’homme dans le Connecticut en 2013, afin d’obtenir de l’argent et des biens de la succession de son grand-père. Mais l’acte d’accusation n’accuse pas Carman de meurtre dans le meurtre de son grand-père, et il a toujours nié toute implication dans les deux décès.

La cause de la mort de Carman n’était pas immédiatement claire.

Le bureau du procureur américain du Vermont a déclaré que Carman était décédé jeudi sous la garde des US Marshals, qui s’occupent des accusés détenus avant leur procès.

Carman était le seul occupant d’une cellule lorsqu’il a été retrouvé mort vers 2 h 30 du matin par des gardiens d’une prison fédérale de Keene, dans le New Hampshire, a déclaré Doug Losue, surintendant du département correctionnel du Cheshire. Losue a déclaré que la mort faisait l’objet d’une enquête policière à Keene, qui est proche de la frontière du Vermont.

L’un de ses avocats, Martin Minnella, a déclaré que Carman avait semblé « de bonne humeur » lors de sa dernière conversation avec son équipe de défense mercredi.

« Nous rencontrions des experts aujourd’hui sur Zoom à 12 heures. Nous étions prêts à commencer à choisir un jury le 10 octobre et nous étions convaincus que nous allions gagner », a déclaré Minnella. « C’est juste une tragédie, une tragédie. »

En septembre 2016, Carman a organisé un voyage de pêche avec sa mère, de Middletown, Connecticut , au cours duquel les procureurs disent qu’il prévoyait de la tuer et rapportent que son bateau a coulé et que sa mère a disparu dans l’accident.

Il a été retrouvé flottant dans un radeau pneumatique huit jours après avoir quitté une marina de Rhode Island avec sa mère, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Les procureurs allèguent qu’il a modifié le bateau pour le rendre plus susceptible de couler. Carman a nié cette allégation.

Minnella et son collègue avocat de la défense David Sullivan ont critiqué l’acte d’accusation – y compris les allégations selon lesquelles Carman aurait tué son grand-père, affirmant qu’il n’avait jamais été accusé de ce crime.

« Toute la situation aurait été révélée au tribunal », a déclaré Minnella jeudi. « Ce jeune homme aurait été innocenté. »

Le procureur adjoint américain Paul Van de Graaf a déclaré devant le tribunal en février que le « meurtre » de Chakalos était un élément central de l’accusation de fraude.

Les procureurs fédéraux affirment que la mort de la mère et du grand-père de Carman lui a ouvert la voie pour hériter d’environ 7 millions de dollars – la part de Linda Carman de la succession de son père. Cet héritage reste lié au tribunal des successions du Connecticut, où les trois sœurs de sa mère ont cherché à empêcher Carman de recevoir de l’argent de la succession de son grand-père.

Les procureurs affirment que le plan d’héritage a duré près d’une décennie et a commencé avec l’achat par Carman d’un fusil dans le New Hampshire, qu’il a utilisé pour tirer sur Chakalos pendant qu’il dormait le 20 décembre 2013. Carman a ensuite jeté le disque dur de son propre ordinateur et l’unité GPS dans son camion, ont déclaré les procureurs.

Selon la police, Carman était la dernière personne à avoir vu son grand-père vivant et possédait un fusil semi-automatique similaire à celui utilisé pour tuer Chakalos – mais l’arme à feu a disparu.

Après la mort de Chakalos, Carman a reçu 550 000 $ de deux comptes bancaires que son grand-père avait ouverts et dont il était le bénéficiaire à la mort de Chakalos. Il a déménagé d’un appartement à Bloomfield, Connecticut, à Vernon, Vermont, en 2014.

Il était au chômage la plupart du temps et à l’automne 2016, il manquait de fonds, ont déclaré les procureurs, date à laquelle il a organisé le voyage de pêche avec sa mère.

En 2014, la police de Windsor, dans le Connecticut, a rédigé un mandat d’arrêt accusant Carman de meurtre dans la mort de son grand-père, mais un procureur a refusé de le signer et a demandé plus d’informations. Aucune accusation criminelle n’a été portée jusqu’à l’acte d’accusation fédéral.

Les trois filles survivantes de Chakalos – les tantes de Carman – ont déclaré jeudi dans un communiqué qu’elles étaient « profondément attristées » d’apprendre sa mort. Dans une déclaration fournie par leur avocat, William Michael, ils ont demandé la confidentialité « pendant que nous traitons cette nouvelle choquante et son impact sur les événements tragiques entourant ces dernières années ».

Rathke a rapporté de Marshfield, Vermont. Collins a rapporté de Hartford, Connecticut. L’écrivain d’Associated Press Kathy McCormack a rapporté de Concord, New Hampshire.

Lisa Rathke et Dave Collins, l’Associated Press