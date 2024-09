Un homme du Texas sur le point d’être exécuté pour avoir tué son fils en bas âge

HOUSTON — UN Homme du Texas avec un long passé de maladie mentale et qui a cherché à plusieurs reprises à renoncer à son droit de faire appel de sa condamnation à mort, il a été exécuté mardi soir pour avoir tué son fils de 3 mois il y a plus de 16 ans.

Travis Mullis, 38 ans, a été condamné pour avoir piétiné à mort son fils Alijah en janvier 2008. Son exécution par injection létale devait avoir lieu au pénitencier d’État de Huntsville.

Selon les autorités, Mullis, alors âgé de 21 ans et résidant dans le comté de Brazoria, s’est rendu à Galveston avec son fils après une bagarre avec sa petite amie. Mullis a garé sa voiture et a agressé sexuellement son fils. Après que le bébé a commencé à pleurer de manière incontrôlable, Mullis a commencé à étrangler son fils avant de le sortir de la voiture et de lui piétiner la tête, selon les autorités.

Le corps du bébé a été retrouvé plus tard sur le bord de la route. Mullis a fui le Texas mais a été arrêté plus tard après s’être rendu à la police à Philadelphie.

L’exécution de Mullis devrait avoir lieu car ses avocats n’ont pas prévu de déposer de recours pour tenter de suspendre son injection létale. Ses avocats n’ont pas non plus déposé de demande de clémence auprès du Texas Board of Pardons and Paroles.

Dans une lettre adressée au juge de district américain George Hanks à Houston, Mullis a écrit en février qu’il n’avait aucune envie de contester davantage son cas. Mullis a déjà assumé la responsabilité pour la mort de son fils et a déclaré que « sa punition était à la hauteur du crime ».

Dans la lettre, Mullis a déclaré : « Il recherche la même finalité et la même justice que l’État. »

Le procureur du comté de Galveston, Jack Roady, dont le bureau a poursuivi Mullis, a refusé de commenter avant l’exécution prévue mardi.

Lors du procès de Mullis, les procureurs ont déclaré que Mullis était un « monstre » qui manipulait les gens, était trompeur et refusait l’aide médicale et psychiatrique qui lui avait été proposée.

Depuis sa condamnation en 2011, Mullis est en désaccord avec ses différents avocats sur la question de savoir s’il doit faire appel de son cas. À plusieurs reprises, Mullis a demandé que ses recours soient abandonnés, pour ensuite changer d’avis.

Shawn Nolan, l’un des avocats de Mullis, a déclaré à la 5e Cour d’appel des États-Unis lors d’une audience en juin 2023 que les tribunaux d’État du Texas avaient commis une erreur en décidant que Mullis était mentalement compétent lorsqu’il avait renoncé à son droit de faire appel de son cas une décennie plus tôt.

Nolan a déclaré à la cour d’appel que Mullis avait été traité pour une « maladie mentale profonde » depuis l’âge de 3 ans, qu’il avait été abusé sexuellement lorsqu’il était enfant et qu’il était « gravement bipolaire », ce qui l’a amené à changer d’avis quant à son appel.

« Le seul espoir qu’avait M. Mullis d’éviter l’exécution, de survivre, était d’avoir un avocat compétent pour aider le tribunal à déterminer s’il renonçait à ses droits en toute connaissance de cause, de manière intelligente et volontaire, et cela ne s’est pas produit », a déclaré Nolan.

Natalie Thompson, qui travaillait à l’époque au bureau du procureur général du Texas, a déclaré à la cour d’appel que Mullis comprenait ce qu’il faisait et pouvait aller à l’encontre des conseils de ses avocats « même s’il souffre de maladie mentale ».

La cour d’appel a confirmé la décision de Hank de 2021 selon laquelle Mullis avait « choisi à plusieurs reprises de manière compétente de renoncer à la révision » de sa condamnation à mort.

La Cour suprême des États-Unis a interdit l’application de la peine de mort aux personnes handicapées intellectuelles, mais pas aux personnes atteintes de maladies mentales graves.

Mullis serait le quatrième détenu exécuté cette année au Texas, l’État le plus appliqué en matière de peine capitale, et le 15e aux États-Unis.

L’exécution de Mullis est l’une des cinq qui doivent avoir lieu aux États-Unis dans un délai d’une semaine. La première a eu lieu vendredi Le détenu Freddie Owens a été exécuté en Caroline du Sud. Mardi également, Marcellus Williams devait être exécuté dans le Missouri. Jeudi, des exécutions sont prévues pour Alan Miller à Alabama et Emmanuel Littlejohn dans Oklahoma.

