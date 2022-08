Un homme du Texas reconnu coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole américain alors qu’il portait une arme de poing dans son étui, un casque et un gilet pare-balles a été condamné lundi à 87 mois de prison. La peine d’un peu plus de sept ans est la plus longue infligée à ce jour parmi des centaines d’affaires d’émeutes au Capitole.

Plus à venir