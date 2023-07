Un homme du Texas qui a disparu à l’adolescence en 2015 a été retrouvé vivant, selon sa famille et la police

HOUSTON (AP) – Un homme du Texas qui a disparu à l’adolescence en 2015 après avoir été vu pour la dernière fois en train de promener ses chiens à Houston a été retrouvé vivant, ont annoncé lundi sa famille et la police.

La police et les pompiers ont trouvé Rudolph « Rudy » Farias IV vers 22 heures jeudi après avoir reçu un appel d’une personne devant une église dans le sud-est de Houston, a déclaré le porte-parole de la police, John Cannon.

On ne savait pas immédiatement où Farias avait été ces huit dernières années, a déclaré Cannon. Les enquêteurs de la police n’avaient pas encore parlé avec Farias, 25 ans, qui restait hospitalisé.

«Ce que nous savons, c’est qu’au moment de son rétablissement, un bon samaritain l’a trouvé insensible et a immédiatement appelé la police et le 911. Mon fils Rudy reçoit les soins dont il a besoin pour surmonter son traumatisme, mais en ce moment, il est non verbal et non capable de communiquer avec nous », a déclaré Janie Santana, la mère de Farias, dans un communiqué.

Dans un tweet lundi après-midi, la police de Houston a déclaré qu’elle prévoyait de parler avec Farias et sa famille mercredi.

La nouvelle de la découverte de Farias a été rapportée pour la première fois dans un tweet samedi par le Texas Center for the Missing, qui gérait les communications publiques au nom de la famille de Farias.

«Nous savons que lorsqu’un être cher disparaît, c’est le jour que toutes les familles espèrent et dont elles rêvent – LA RÉUNIFICATION. Nous sommes reconnaissants que Rudy ait été retrouvé et qu’il reçoive les soins dont il a besoin », a déclaré lundi le centre dans un communiqué.

Farias avait 17 ans lorsqu’il a été porté disparu le 6 mars 2015, après avoir promené ses deux chiens près de la maison de sa famille dans le nord-est de Houston. Les chiens ont ensuite été retrouvés.

La police de Houston, avec Texas Equusearch, une équipe civile de recherche et de récupération, a recherché Farias mais n’a trouvé aucun signe de lui.

Lorsque Farias a disparu pour la première fois, Texas Equusearch a signalé qu’il souffrait de dépression et d’anxiété, et qu’il était peut-être désorienté parce qu’il ne prenait pas ses médicaments. Farias souffrait également d’asthme et boitait légèrement à cause d’une jambe droite blessée.

« Selon sa mère, il est très méfiant envers les étrangers », a déclaré Texas Equusearch en 2015.

Cannon a déclaré que la famille de Farias avait signalé aux enquêteurs de la police qu’ils l’avaient vu en septembre 2018, restant derrière la maison d’un parent.

Les enquêteurs de la police ont suivi l’observation de 2018 et se sont rendus au domicile du parent. Mais « ils ne pouvaient pas l’observer. Ils n’ont pas pu le localiser », a déclaré Cannon.

Étant donné que la police n’a pas été en mesure de retrouver Farias après l’observation de 2018, l’enquête est restée ouverte en tant que cas de personne disparue, a déclaré Cannon.

Santana et les autres membres de la famille n’étaient pas disponibles pour commenter lundi.

« Nous demandons la confidentialité pendant cette période difficile, mais nous partagerons plus de détails à mesure que Rudy continue de guérir », a déclaré Santana dans son communiqué.

Juan A. Lozano, Associated Press