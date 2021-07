Un homme du Texas qui a attendu des heures pour voter à la primaire démocrate risque jusqu’à 40 ans de prison pour vote illégal – RT USA News

Un homme salué par les médias grand public pour avoir fait la queue pendant six heures pour voter lors de la primaire démocrate de l’année dernière a été arrêté pour avoir voté illégalement. Il risque jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Hervis Rogers, 62 ans, était un criminel en liberté conditionnelle au moment où il a voté aux élections générales de novembre 2018 et aux primaires démocrates de mars 2020, selon un acte d’accusation en deux chefs par les procureurs du Texas. Son arrestation a déclenché une tempête de critiques de la part de l’ACLU, des militants anti-incarcération et des experts de gauche, qui ont affirmé que c’était injuste et raciste, puisque Rogers est noir.





Le fait qu’un électeur démocrate devenu viral pour sa détermination se révèle être un criminel votant illégalement est plutôt controversé pour un parti qui s’est battu contre les allégations d’illégalité entourant le vote de 2020. Certains ont fait valoir que la poursuite de Rogers est une autre tentative des républicains de priver les électeurs non blancs du droit de vote.

« Il s’agit d’une poursuite pour suppression d’électeurs, pure et simple, une affiche pour Jim Crow 2.0 », a déclaré le groupe syndical AFL-CIO du Texas. « Malheureusement, cela confirme que l’héritage honteux de privation du droit de vote du Texas est bel et bien vivant et a désespérément besoin d’être réparé. »

« Il s’agit d’une poursuite pour suppression d’électeurs, pure et simple, une affiche pour Jim Crow 2.0. Malheureusement, cela confirme que l’héritage honteux de privation du droit de vote du Texas est bel et bien vivant et doit désespérément être réparé. » – @RickTxAFLCIO#txlege – Texas AFL-CIO (@TexasAFLCIO) 9 juillet 2021

Rogers a été salué pour avoir fait la queue pendant plus de six heures pour voter le Super Tuesday 2020, aurait déposé le dernier bulletin de vote dans un bureau de vote de Houston après 1 heure du matin, heure locale. Des médias nationaux tels que USA Today ont repris l’histoire, le citant disant : «Je voulais obtenir mon vote pour exprimer mon opinion. Je n’allais pas laisser quoi que ce soit m’arrêter, alors j’ai attendu. L’affilié local de NPR a déclaré qu’il avait voté pour Joe Biden.

Les meilleurs démocrates, comme le sénateur Chuck Schumer (New York) et la candidate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, ont également sauté sur l’incident pour affirmer que le fait que Rogers ait dû attendre si longtemps pour voter était le résultat de la suppression des électeurs du GOP.

Malheureusement, cela s’est également avéré être un exemple de fraude électorale présumée. Rogers a été reconnu coupable de cambriolage en 1989 et 1995. Il a été condamné à 25 ans de prison dans ce dernier cas, puis a été libéré en 2004 avec une libération conditionnelle devant courir jusqu’en juin 2020. Cela signifie qu’il était toujours en liberté conditionnelle lorsqu’il a voté. 2018 et à nouveau en mars 2020, selon l’acte d’accusation.

Il a été emprisonné la semaine dernière, avec une caution fixée à 100 000 $. Voter tout en purgeant une peine pour crime, y compris la libération conditionnelle, est passible au Texas de deux à 20 ans de prison, ce qui signifie que Rogers pourrait obtenir une peine de 40 ans s’il est reconnu coupable et frappé de la peine maximale pour chaque chef d’accusation avec des peines consécutives.

Le Bail Project, un groupe d’activistes qui milite contre la caution en espèces, a déposé une caution pour Rogers samedi, garantissant sa libération en attendant son procès. Le fondateur du Bail Project, Robin Steinberg, a accusé le procureur général du Texas, Ken Paxton, d’avoir utilisé l’acte d’accusation comme « message de peur ciblé » pour supprimer le « participation des personnes de couleur ». Le groupe a ajouté que Rogers croyait qu’il avait le droit de voter.

L’ACLU, qui aide la défense juridique de Rogers, a déclaré que l’accusation montre que « même des erreurs innocentes dans le processus de vote peuvent être criminalisées. »

Nous sommes tellement soulagés qu’Hervis Rogers ne soit plus en prison. Il n’aurait pas dû être arrêté et inculpé en premier lieu. Nous continuerons à nous battre pour lui et pour notre droit de vote. pic.twitter.com/1why8H0mny – ACLU du Texas (@ACLUTx) 11 juillet 2021

Nicole DeBorde, analyste juridique pour CNN, MSNBC et Fox News, représente également Rogers. Elle a dit que Rogers avait terminé sa réadaptation après « erreurs dans sa jeunesse », ajouter, « Cette affaire, pour nous, concerne qui nous laissons le gouvernement décider de jeter comme des ordures et qui nous jugeons digne des droits fondamentaux de participer aux processus qui nous sont tous chers. »

Rogers avait environ 36 ans au moment de sa dernière condamnation.

Les utilisateurs des médias sociaux ont attaqué Texas AG pour avoir inculpé Hervis. Par exemple, l’analyste des sondages David Rothschild a qualifié Paxton de « personne incroyablement mauvaise » qui était « faire de mauvaises choses à de bonnes personnes pour marquer des points politiques bon marché dans votre croisade de répression des électeurs pour créer un régime blanc permanent au Texas. » L’auteur Megan Kelley Hall a déclaré que Paxton méritait d’aller en prison, ajoutant: « Vous êtes une racaille. Vous êtes un monstre et une mauvaise excuse pour l’homme. J’espère que vous irez dans un endroit beaucoup plus chaud que le Texas.

Vous êtes une personne incroyablement mauvaise, faisant de mauvaises choses à de bonnes personnes pour marquer des points politiques bon marché dans votre croisade de suppression des électeurs pour créer un régime blanc permanent au Texas. – David Rothschild (@DavMicRot) 10 juillet 2021

Vous êtes une poubelle dégoûtante qui mérite d’aller en prison. Vous êtes mis en examen, vous êtes sous enquête du FBI pour fraude. VOUS ÊTES LE CRIMINEL, PAS HERVIS ROGERS. Vous êtes une racaille. Tu es un monstre et une mauvaise excuse pour un homme. J’espère que vous irez dans un endroit BEAUCOUP plus chaud que TX. – SALLE MΞGAN KΞLLΞY (@MeganKelleyHall) 10 juillet 2021

Paxton a répondu à la couverture médiatique critique de l’acte d’accusation, y compris un rapport NPR local, en disant « Hervis est un criminel interdit à juste titre de voter en vertu de la loi du Texas … Je poursuis les fraudes électorales partout où nous la trouvons. »

Hervis est un criminel interdit à juste titre de voter en vertu de la loi du Texas. Cet article libéral de NPR le dit même, mais l’enterre : « Rogers a voté avant la fin de sa libération conditionnelle, il était probablement inéligible pour voter le jour du scrutin. » Je poursuis la fraude électorale partout où nous la trouvons ! https://t.co/cXTjGIXfe1 – Procureur général Ken Paxton (@KenPaxtonTX) 9 juillet 2021

Le gouverneur Greg Abbott a utilisé l’affaire comme exemple pour affirmer que le vote illégal devrait être une préoccupation majeure. « La fraude électorale est réelle » il a dit. « Cela se produit principalement par bulletins de vote postal ou par collecte de bulletins de vote, mais comme on le voit ici, cela se produit également en personne. »

