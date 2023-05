Un homme du Texas plaide coupable de contrebande d’armes liées à un enlèvement meurtrier au Mexique

BROWNSVILLE, Texas (AP) – Un homme du Texas a plaidé coupable devant un tribunal fédéral mercredi pour avoir acheté une arme à feu pour un cartel de la drogue mexicain lié à l’enlèvement mortel de quatre Américains.

Roberto Lugardo Moreno Jr., 42 ans, de Harlingen, au Texas, a comparu devant un juge fédéral à Brownsville et a plaidé coupable aux accusations d’achat de paille et de contrebande d’armes à feu.

Lugardo Moreno a acheté un pistolet multi-calibre de style AR dans un prêteur sur gages en 2019 et a menti sur un formulaire indiquant qu’il était l’acheteur lorsqu’il l’a acheté pour un membre du Gulf Cartel au Mexique, selon une plainte fédérale.

« Trop souvent, des armes à feu font l’objet d’un trafic vers le Mexique où elles se retrouvent entre les mains de criminels qui les utilisent pour assassiner, voler et extorquer des innocents », a déclaré le procureur américain Alamdar Hamdani dans un communiqué. « Cette affaire est un exemple classique des dangers encourus lorsque des criminels transportent des armes au Mexique. »

Le jugement était prévu pour le mois d’août.

Un défenseur public nommé pour Lugardo Moreno n’a pas répondu à un appel et à une demande de commentaire par e-mail.

L’enlèvement a eu lieu à Matamoros, au Mexique, situé juste de l’autre côté de la frontière avec Brownsville.

Le numéro de série d’une arme à feu achetée par Lugardo Moreno en octobre 2019 correspondait à celui d’une arme récupérée par les autorités et liée aux enlèvements du 3 mars, selon la plainte fédérale. Lugardo Moreno a déclaré qu’il n’avait pas demandé de licence pour exporter l’arme à feu des États-Unis vers le Mexique et savait qu’elle serait exportée illégalement, selon la plainte.

Moreno a déclaré aux autorités qu’il avait reçu 100 dollars pour l’achat des armes.

Quatre amis qui se rendaient au Mexique en mars pour qu’un membre du groupe puisse subir une chirurgie esthétique ont été pris dans une fusillade avec un cartel de la drogue à Matamoros. Après qu’un véhicule a percuté leur camionnette, des hommes en gilets tactiques avec des fusils sont arrivés dans un autre véhicule et les ont encerclés.

Shaeed Woodard et Zindell Brown semblent avoir été tués immédiatement et leurs corps ont été chargés dans un camion avec les deux survivants, Eric Williams et Latavia McGee. Les corps et les deux amis vivants ont été retrouvés quelques jours plus tard dans une cabane.

The Associated Press