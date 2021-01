Un homme du Texas fait face à plusieurs accusations criminelles après avoir prétendument participé à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain et posté des menaces de mort contre la représentante Alexandra Ocasio-Cortez et un officier de police du Capitole américain.

Le ministère de la Justice a révélé que Garret Miller fait face à cinq accusations criminelles, notamment pour intrusion et menaces de mort.

Utilisant les initiales largement utilisées pour désigner le démocrate de New York, Miller a tweeté « assassiner AOC » quelques heures après avoir posté des photos de lui-même prenant d’assaut le Capitole. Ce tweet était en réponse à celui dans lequel Ocasio-Cortez a appelé à la destitution du président Donald Trump, ce qu’il était une semaine plus tard accusé d’incitation à la foule de ses partisans.

Selon la plainte pénale, Miller était particulièrement irrité par la fusillade mortelle de l’un de ces partisans, Ashli ​​Babbitt, lors de l’attaque. Le 10 janvier, Miller aurait menacé l’officier de police du Capitole qui avait tiré sur Babbitt, disant sur Instagram qu’il allait «serrer son cou avec une belle corde». Six jours plus tard, il a déclaré que l’officier méritait de mourir et que c’était la «saison de la chasse».

Miller a été arrêté le 20 janvier et a fait sa première comparution devant le tribunal vendredi. L’audience de détention de Miller est prévue pour lundi.

Ocasio-Cortez a tweeté vendredi à propos de l’arrestation de Miller, citant son commentaire sur Facebook selon lequel il « voulait juste m’incriminer un peu ».

«Eh bien, tu l’as fait», écrit-elle.

Le FBI a lié Miller à l’attaque du Capitole grâce à une vidéo publiée par l’utilisateur de Twitter @garretamiller sous-titrée « From inside congress » et filmée à l’intérieur de la rotonde du Capitole. Le compte Twitter a été enregistré sous un numéro de téléphone portable appartenant à Miller, a révélé une assignation à comparaître pour AT&T. Le FBI a également trouvé plusieurs articles relatifs à l’attaque sur le compte Facebook de Miller.

«Je suis sur le point de parcourir le pays pour cet atout», a écrit Miller dans un article du 2 janvier. « Des choses folles – vont arriver cette semaine. Le dollar pourrait s’effondrer … la guerre civile pourrait commencer … je ne sais pas quoi faire à Washington. »

La plainte indiquait également que Miller avait publié une photo de lui-même et d’un autre émeutier à l’intérieur du Capitole sur Facebook et avait été vu sur une vidéo de surveillance de l’intérieur de la rotonde.

En réponse au tweet d’Ocasio-Cortez disant de « destituer » Trump, Miller a affirmé: « Nous avons agi avec honneur » et dans un autre message, il a affirmé que la foule avait été « douce ». Mais la vidéo de l’attaque a révélé de violentes attaques contre des policiers, dont l’un est mort après avoir été frappé à la tête avec un extincteur par l’un des émeutiers.

Selon la plainte pénale, Miller a déclaré plus tard sur Instagram qu’il avait une corde dans son sac lorsqu’il est entré dans le Capitole. Et dans un autre article, il a dit: « La prochaine fois, nous apporterons les armes ».

Lors d’un Instagram Live avec la membre du Congrès de New York après l’attaque du Capitole, Ocasio-Cortez a déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait eu « une rencontre très rapprochée où je pensais que j’allais mourir » et qu’elle ne « savait pas si j’allais pour arriver à la fin de cette journée en vie. »

Les menaces de mort ne sont pas nouvelles pour Ocasio-Cortez. En 2019, elle a déclaré qu’elle les recevait «tous les jours».

Un autre homme a été arrêté en 2020 après avoir menacé Ocasio-Cortez. Timothy Ireland, de l’Ohio, a été arrêté en mai de l’année dernière après que la police du Capitole eut reçu un indice selon lequel Ocasio-Cortez « devrait être abattu » sur Facebook. L’Irlande a par la suite admis sa déclaration, affirmant qu’il en était fier, selon un affidavit.

Selon des documents judiciaires, des agents de la police du Capitole des États-Unis et du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ont trouvé sept cartouches de munitions au domicile de l’Irlande. Il a finalement plaidé coupable d’être un criminel en possession de munitions.