DALLAS (AP) – Un homme a été automatiquement condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle après qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre qualifié mercredi lors de la mort par balle en 2021 d’un policier de la région de Dallas.

Un jury du comté de Dallas a délibéré un peu plus d’une heure avant de déclarer Jaime Jaramillo, 38 ans, coupable de la mort par balle le 3 décembre dernier de l’agent Richard Houston devant un supermarché Mesquite.

Un affidavit sous mandat d’arrêt a déclaré que Houston, 46 ans, répondait à un rapport de troubles domestiques lorsqu’il est arrivé sur le parking du supermarché pour trouver Jaramillo, sa femme, leur fille et une autre femme impliquée dans une altercation.

L’affidavit indique que la fille a déclaré à la police qu’elle et sa mère pensaient que Jaramillo trompait sa femme avec une autre femme. L’affidavit indique que lorsque Houston est allé parler à Jaramillo, l’homme a sorti une arme à feu et a tiré sur Houston avant de se tirer une balle dans la tête.

Jaramillo s’est remis de sa blessure pour être jugé dans la fusillade, pour laquelle les procureurs ne requéraient pas la peine de mort. Les avocats de la défense ont tenté de montrer que Jaramillo ne se rendait pas compte que Houston était un policier, ce qui ferait du meurtre un crime non capital et éligible à la libération conditionnelle. La vidéo de la police a montré que Houston était en uniforme et est arrivé dans une voiture de patrouille marquée.

The Associated Press