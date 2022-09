DALLAS (AP) – Un homme de la région de Dallas a été condamné à 60 ans de prison après avoir plaidé coupable de s’être filmé en train de violer une fillette de 7 ans, ont annoncé vendredi les autorités.

Mark Allen Miller, de Rowlett, a été condamné jeudi par un juge fédéral à Dallas après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de production de pédopornographie, a annoncé le bureau du procureur américain du district nord du Texas dans un communiqué.

Miller, 35 ans, a été arrêté le 12 janvier après que le père de la fille, avec qui Miller séjournait, a déclaré qu’il avait surpris Miller en train de violer la fille, qui avait 9 ans à l’époque. Miller a admis à la police qu’il avait agressé la jeune fille pendant des années, selon le communiqué de l’accusation.

Le père a déclaré aux enquêteurs que lui et Miller étaient amis depuis plus d’une décennie et que Miller passait la nuit chez eux. Le père a entendu un bruit et est allé vérifier. Quand il a vu que Miller n’était pas dans le salon où il dormait, le père s’est précipité dans la chambre de sa fille et a trouvé Miller en train de la violer. Le père a tenu Miller sous la menace d’une arme jusqu’à l’arrivée de la police.

Une analyse médico-légale des appareils électroniques de Miller a révélé qu’il avait produit au moins cinq vidéos et 132 images de pornographie juvénile impliquant la victime datant de deux ans, jusqu’à l’âge de 7 ans.

Lors de l’audience de détermination de la peine, un analyste médico-légal du département de police de Rockwall a déclaré que les appareils électroniques de Miller contenaient plus de 8 000 images sexuellement explicites d’autres enfants.

The Associated Press