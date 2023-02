Un homme du Texas aurait assassiné sa petite amie DJ en Colombie, un corps en peluche dans une valise et jeté dans une benne à ordures

Un homme du Texas est accusé d’avoir tué sa petite amie, une DJ populaire en Colombie, et d’avoir fourré son corps dans une valise avant d’essayer de fuir le pays.

Le corps de Valentina Trespalacios, 23 ans, a été retrouvé dans une valise bleue enveloppée de ruban adhésif et jetée dans une benne à ordures la semaine dernière près d’un aéroport de Bogota, la capitale colombienne. le New York Post a rapporté.

Il a été déterminé que Trespalacios, qui était un DJ populaire avec 16 000 abonnés sur Instagram, a été tué par “asphyxie mécanique” ou “strangulation”.

John Nelson Poulos, le petit ami de Trespalacios, âgé de 35 ans, qui l’avait rencontrée sur une application de rencontres l’année dernière, a quitté la Colombie pour le Panama quelques jours avant que son corps ne soit retrouvé. Il a été arrêté le 24 janvier alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol pour le Monténégro, un pays qui n’a pas d’accord d’extradition avec la Colombie ou les États-Unis.

Poulos, qui serait marié et père de trois enfants, aurait déclaré à la police qu’il fuyait le pays pour échapper à un cartel de la drogue et aurait déclaré que le cartel était responsable de la mort de Trespalacios.

Dans sa photo, une égratignure visible peut être vue sur le visage de Polulos, et El Pais a rapporté que la famille de Trespalacios avait dit qu’il était “jaloux et contrôlant” et avait engagé un détective privé pour suivre ses mouvements l’année dernière.

Poulos a été accusé de fémicide aggravé.

“C’est lui qui a blessé ma fille, et il ne mérite pas d’être là comme si rien ne s’était passé. Je veux que justice soit faite”, a déclaré Laura Hidalgo, la mère de Trespalacios, selon Daily Mail.

“Ce n’est pas juste qu’un étranger vienne exciter une fille colombienne et finisse comme ça. J’espère que cette affaire ne restera pas impunie. Il a été la dernière personne à l’avoir vue vivante, et il n’a pas eu à lui faire de mal.”