Un homme du Texas arrêté et inculpé dans une affaire d’émeute au Capitole après que le match Bumble l’a signalé au FBI – RT USA News

Un homme de Houston a été inculpé pour son rôle présumé dans l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, après s’être vanté d’être là et d’avoir envoyé des photos d’un match potentiel sur l’application de rencontres Bumble, qui l’a dénoncé au FBI.

Andrew Quentin Taake, 32 ans, a été arrêté vendredi et inculpé de cinq infractions fédérales, notamment voies de fait contre des agents, entrave à l’application de la loi pendant les troubles civils et violence physique dans un bâtiment ou un terrain restreint.

ALERTE: les autorités fédérales accusent un homme du Texas d’avoir agressé la police avec * fouet en métal * et un spray chimique à l’extérieur de Capitol le 6 janvier. Les dossiers du tribunal indiquent que des agents fédéraux ont utilisé des messages et des informations de localisation de l’application de rencontres BUMBLE pour plaider contre Andrew Taake de la région de Houston pic.twitter.com/1RvubgE5qM – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 23 juillet 2021

Selon les documents d’accusation, Taake a discuté de sa participation à l’émeute avec « Témoin 1 » sur Bumble, et a envoyé plusieurs photos de lui à partir de ce jour. Il a admis être à l’intérieur du bâtiment du Capitole pendant environ 30 minutes et a déclaré au match qu’il était là. « Depuis le tout début. »





Après que le match Bumble ait signalé Taake au FBI, les agents fédéraux ont pu utiliser les données de l’application pour monter un dossier contre lui. Ils ont confirmé qu’il s’était rendu à Washington, DC via Baltimore la veille et ont trouvé des images de caméras de police le montrant prétendument en train d’attaquer des agents avec du gaz poivré et « ce qui semblait être une arme semblable à un fouet. »

Des centaines de personnes ont été arrêtées lors de l’émeute du 6 janvier, lorsqu’une foule de manifestants soutenant le président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole et perturbé la session conjointe de la réunion du Congrès pour certifier l’élection présidentielle de 2020. Les législateurs venaient tout juste de commencer à examiner les objections des républicains aux résultats dans plusieurs États clés, où Trump et ses avocats ont prétendu que des irrégularités s’étaient produites. Une grande partie de l’opposition s’est dissipée après l’émeute et le Congrès reconvoqué a rapidement confirmé l’élection de Joe Biden.





Les démocrates ont affirmé que l’émeute était une « insurrection » à l’instigation de Trump, qui a été rapidement banni de toutes les plateformes de médias sociaux par la suite, mais aucune des personnes faisant face à des accusations fédérales n’a été inculpée d’insurrection, de sédition ou de trahison – seulement des crimes moins graves tels que l’intrusion ou la perturbation des affaires officielles du gouvernement.

Taake est en fait le deuxième émeutier du 6 janvier qui a été arrêté grâce à un conseil d’un utilisateur de Bumble. En avril, le FBI a arrêté Robert Chapman de New York, qui se serait vanté d’avoir participé à un match potentiel pour avoir participé aux troubles.

L’administration Biden a depuis adapté le manuel de lutte contre les terroristes et les extrémistes étrangers pour exhorter les Américains à signaler les membres de leur famille et à déclarer « suprémacie blanche » et « extrémisme violent local » la plus grande menace pour « notre démocratie » depuis la première guerre civile.





