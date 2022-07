Un homme du Texas arrêté dans 4 décennies de meurtres en Californie

LOS ANGELES (AP) – Un homme a été arrêté au Texas en lien avec le meurtre de quatre femmes dans le sud de la Californie il y a des décennies, a annoncé la police.

Billy Ray Richardson, 76 ans, a été arrêté jeudi par des détectives des services de police de Los Angeles et de la banlieue d’Inglewood avec l’aide d’agents de police de Fort Worth, au Texas.

Richardson a été inculpé par les procureurs du comté de Los Angeles de quatre chefs de meurtre au premier degré avec la circonstance particulière de meurtres multiples et de meurtre dans la commission d’un viol, a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué.

Le communiqué indique que les travaux d’enquête et médico-légaux au cours des décennies ont lié Richardson aux meurtres de Beverly Cruse, Debra Cruse et Kari Lenander en 1980 à Los Angeles et au meurtre de Trina Wilson en 1995 à Inglewood.

On ne savait pas immédiatement si Richardson avait un avocat pour commenter en son nom. Il était en garde à vue au Texas jeudi en attendant son extradition vers Los Angeles, a indiqué la police.

The Associated Press