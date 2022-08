Un homme du Texas accusé d’avoir menacé une convention conservatrice

SAN ANTONIO (AP) – Un homme du Texas est resté emprisonné dimanche. Les autorités l’ont accusé d’avoir proféré des menaces contre une convention de jeunes militants conservateurs tenue le mois dernier en Floride.

Alejandro Richard Velasquez Gomez, 19 ans, de San Antonio, a été arrêté plus tôt ce mois-ci après que des agents du FBI ont allégué qu’il avait publié des menaces sur les réseaux sociaux pour mener une attaque de masse contre la convention Turning Point USA Student Action Summit.

L’événement a eu lieu du 22 au 24 juillet à Tampa. Turning Point est un groupe aligné sur Donald Trump qui organise les jeunes sur les campus universitaires dans l’activisme conservateur.

Des agents du FBI allèguent que Velasquez a posté sur Instagram que le premier jour de la convention serait “le jour du châtiment, le jour où je me vengerai de toute l’humanité”, selon une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de San Antonio.

Velasquez avait acheté un billet d’avion pour voler d’Austin à Tampa le 22 juillet mais avait annulé le billet la veille de son vol, ont déclaré des agents du FBI.

Selon la plainte, des agents ont déclaré qu’ils pensaient que Velasquez avait planifié une attaque similaire à un violent saccage en 2014 au cours duquel Elliot Rodger, 22 ans, a tué six étudiants et blessé plus d’une douzaine d’autres près de l’Université de Californie à Santa Barbara, avant de se suicider. .

La plainte n’a pas précisé pourquoi l’événement aurait été ciblé, mais la police de Tampa a pris la menace au sérieux et a obtenu un mandat d’arrêt.

Velasquez a été arrêté à San Antonio et accusé d’avoir fait des communications interétatiques menaçantes. Il a également été accusé de possession de pornographie juvénile pour des images qui auraient été trouvées sur son téléphone.

Un avocat de Velasquez n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires dimanche.

The Associated Press