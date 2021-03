Il y a des années, une personne a commencé à aider les gens et à sauver des vies en faisant un don de plaquettes. Cet homme du Texas a fait don de ses plaquettes toutes les deux semaines au cours des 37 dernières années. C’est un don de sang qui a sauvé la vie de Marcos Perez, né prématurément. Il a été énormément inspiré par la transfusion et continue depuis.

Perez était encore au lycée quand il a fait un don de sang pour la première fois. Il a commencé à donner régulièrement du plasma après avoir servi quatre ans dans l’armée de l’air. Jusqu’à présent, il a payé le don plus de 960 fois et a sauvé la vie de 3 000 personnes, selon le South Texas Blood and Tissue Center.

Parler à CNN, Perez a mentionné que c’était l’un des amis de son père qui lui avait sauvé la vie. Il n’y avait pas de banque de sang à l’époque, alors son père a dû aller demander à ses proches et à d’autres proches de lui donner du sang. Un seul homme est intervenu dans les années 1960 et c’était le collègue de son père, Tony Aguilar. Perez a commencé à faire un don en 1984, alors qu’il était éligible en fonction de son âge et qu’il est devenu accro depuis. Il célèbre son 962e don qui a marqué son 120e gallon de sang donné.

Au lieu de sang total, Perez donne du plasma et des plaquettes car cela lui permet de faire un don jusqu’à 24 fois par an. Il a dit qu’il souhaitait continuer à faire des dons jusqu’à ce qu ‘«ils disent que vous ne pouvez pas». Perez espère seulement que les autres suivront son exemple.

Le South Texas Blood and Tissue Center prévoit de reconnaître Perez et deux autres donneurs de plus de 100 gallons, qui ont aidé à sauver des milliers de vies, lorsqu’ils viendront donner du sang le même jour.

Perez et deux autres seront également reconnus pour avoir franchi une autre étape en faisant don de plus de 100 gallons de plaquettes pour aider à sauver des vies. «Cela me fait du bien parce que je suis la preuve vivante que les dons de sang sauvent des vies. Sans ce don, je ne serais pas ici pour célébrer 962 dons », a déclaré Perez. Il a eu l’honneur de rencontrer l’homme qui lui a sauvé la vie il y a environ sept ans. Merci à la banque de sang pour ça. Après avoir vu Perez remercier son donneur anonyme à la télévision, Aguilar a contacté la banque de sang.

Roger Ruiz, spécialiste des communications d’entreprise pour l’organisation à but non lucratif BioBridge Global a déclaré à CNN: «Un homme ne peut pas le faire seul. Nous devons tous travailler ensemble. Si nous travaillons tous ensemble et que tout le monde fait un don, ces étagères seront entièrement approvisionnées. Nous ne portons pas tous des capes, mais c’est une façon dont nous pouvons tous être des héros pour notre communauté. »