Un homme du Texas a déclaré à Bumble Match qu’il avait participé à l’émeute du Capitole, selon le DOJ

Un homme du Texas a été arrêté la semaine dernière après avoir raconté à un match Bumble sa participation à l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, selon des documents judiciaires.

Andrew Quentin Taake, 32 ans, de Houston, est accusé d’avoir pulvérisé du poivre et agressé des policiers qui tentaient d’empêcher les émeutiers d’entrer dans le bâtiment, ont annoncé les autorités fédérales. Taake est accusé d’avoir agressé, résisté ou empêché certains officiers, d’entrave à une procédure officielle, entre autres accusations, selon le département américain de la Justice.

Le FBI a reçu une information sur la participation de Taake à l’émeute grâce à une information fournie par quelqu’un avec qui il a correspondu sur l’application de rencontres, selon une plainte pénale déposée le 23 juillet. Des captures d’écran de la conversation montrent que Taake partage des photos de lui lors de l’émeute, sous-titrées » Environ 30 minutes après avoir été pulvérisé », indique le document.

Le FBI a donné suite à la dénonciation en retirant les dossiers des plans de voyage de Taake qui montrent qu’il est parti de l’aéroport intercontinental George Bush de Houston, au Texas, pour l’aéroport international de Baltimore/Washington dans le Maryland le 5 janvier, selon la plainte pénale. Il est retourné à Houston par les mêmes aéroports le 8 janvier, juste après l’insurrection, ajoute la plainte.

Le FBI a également trouvé des photos et des vidéos publiées publiquement de Taake au Capitole américain ce jour-là avec une arme semblable à un fouet à la main, selon le document judiciaire. Des images de caméras portées sur le corps par le département de la police métropolitaine ont montré Taake utilisant du gaz poivré et le fouet en métal contre la police, selon la plainte pénale.

Après avoir retrouvé un chauffeur FedEx qui a livré un colis au domicile de Taake, le FBI a apporté des photos de Taake au chauffeur, selon le document. Le chauffeur a pu l’identifier.

Taake est le deuxième suspect du Capitole des États-Unis après qu’un match Bumble ait alerté les autorités. Robert Chapman de New York a été arrêté et inculpé en avril après que son intérêt amoureux potentiel a rapporté une photo qu’il a partagée de lui se vantant de faire partie de l’émeute.

La plainte pénale montrait des captures d’écran similaires de Bumble. « J’ai pris d’assaut la capitale », a déclaré Chapman à son match. « Je suis arrivé jusqu’au Statuary Hall ! »

« Nous ne sommes pas un match », a répondu le match Bumble, dont le nom n’a pas été partagé.

Au cours des six mois qui ont suivi l’insurrection, plus de 535 personnes ont été arrêtées dans presque tous les 50 États pour des crimes liés à l’émeute, selon le ministère de la Justice.. Plus de 165 des 535 ont été accusés d’avoir agressé ou entravé l’application de la loi, le a dit le ministère.