Un homme du Tennessee arrêté violemment affirme avoir été victime de profilage racial

SOMERVILLE, Tenn. (AP) – Un homme du Tennessee dont l’arrestation violente pour des infractions présumées au code de la route fait l’objet d’une enquête par la police d’État a déclaré lundi qu’il avait été arrêté parce qu’il était un jeune homme noir conduisant une belle voiture.

Brandon Calloway et certains membres de sa famille se sont entretenus avec un journaliste de l’Associated Press devant un palais de justice du comté de Fayette, où il devait comparaître devant un juge pour des accusations portées contre lui en juillet. L’audience a été reportée au 28 novembre.

Calloway, 26 ans, a été arrêté par la police d’Oakland et accusé d’avoir ignoré un panneau d’arrêt, d’excès de vitesse, de conduite désordonnée et d’évasion. Des séquences vidéo de la confrontation qui a conduit à l’arrestation, qui se sont propagées sur les réseaux sociaux, montrent des agents le pourchassant à travers sa maison, tentant de l’étourdir et le battant à mort avant de l’entraîner.

Un policier a été mis en congé payé pendant que le Bureau d’enquête du Tennessee enquête sur l’arrestation. Une fois l’enquête TBI terminée, l’agence de police de l’État remettra le rapport au procureur de district, qui décidera s’il y a lieu de poursuivre les agents. Le département de police d’Oakland n’a pas renvoyé d’appel téléphonique demandant des commentaires lundi.

Selon un affidavit de la police, Calloway a traversé un panneau d’arrêt vers 19 h 30 le 16 juillet. Il a ensuite été chronométré pour conduire à 32 mi/h dans une zone de 20 mi/h (51 km/h dans une zone de 32 km/h) avant qu’un agent ne tente un contrôle routier. Calloway a continué à conduire jusqu’à ce qu’il atteigne une maison, où il s’est engagé dans l’allée et a couru à l’intérieur, indique l’affidavit.

L’affidavit indique que plus tard, Calloway et d’autres étaient à l’extérieur pour parler avec le premier officier lorsqu’un deuxième officier est arrivé. Les officiers ont dit qu’ils devaient détenir Calloway, et il a couru à l’intérieur de la maison. Les agents ont défoncé la porte d’entrée et ont suivi Calloway à l’étage, où il a couru dans une pièce et a verrouillé la porte. Les agents ont alors défoncé cette porte, ont utilisé un pistolet paralysant sur lui et ont commencé à le frapper avec une matraque, indique l’affidavit.

La confrontation s’est produite à Oakland, une petite ville située à environ 50 kilomètres à l’est de Memphis. Calloway, qui dirige une entreprise notariale, a déclaré que les coups lui avaient laissé des points de suture à la tête, des problèmes d’élocution et des pertes de mémoire. Il insiste sur le fait qu’il n’aurait pas été arrêté dans la Chevrolet Camaro 2020 qu’il conduisait s’il était blanc.

“Je viens de me faire arrêter dans une belle voiture et mon père vit dans un beau quartier”, a déclaré Calloway. “C’était le seul crime là-bas.”

Le père de Calloway, Ed Calloway, a accepté, remarquant que la situation “révélait les problèmes que nous avons encore avec la relation entre la police et les jeunes hommes afro-américains, et cette peur innée d’être pris dans cette situation”.

“S’il était blanc, non, il ne se serait jamais fait arrêter”, et la situation ne se serait pas aggravée comme elle l’a fait, a déclaré Ed Calloway.

Ed Calloway a également déclaré que la police était entrée illégalement chez lui.

“C’était ma maison, c’était ma porte qu’ils ont défoncée”, a-t-il dit, ajoutant que sa fille avait subi un traumatisme lorsqu’elle avait vu “le sang de son frère partout sur le sol, sur tous les murs, dans toute la maison”.

Brandon Calloway a déclaré qu’il aimerait voir des répercussions pour les officiers impliqués dans son arrestation. Il a dit qu’il se sentait mieux après ses blessures et qu’il suivait une thérapie, mais qu’il ressentait une “très mauvaise anxiété” lorsqu’il voyait un policier.

Son avocat, Andre Wharton, a déclaré qu’il recherchait la transparence et la responsabilité de l’enquête TBI afin que les Calloways puissent conclure après la “réponse disproportionnée” de la police.

“La fermeture survient lorsque les gens réalisent qu’un système fonctionnait comme il se doit – qu’il était ouvert, honnête et responsable”, a déclaré Wharton.

Adrian Sainz, Associated Press