Dans un incident étrange, un homme du Tamil Nadu a tué un serpent venimeux et l’a mangé cru pour éloigner le covid-19. L’homme a été arrêté jeudi près de Vadipatti après que la vidéo de lui en train de manger le serpent soit devenue virale. L’homme de 50 ans identifié comme Vadivel a affirmé que la viande de serpent est un bon « antidote » au covid-19, selon divers rapports.

Vadivel, un habitant du village de Perumalpatti dans le district de Tirunelveli au Tamil Nadu a également été condamné à une amende de 7500 roupies pour avoir blessé l’animal. Le serpent aurait été capturé dans un champ, tué et mangé par l’homme. Il a été identifié comme un krait commun, qui se trouve dans le sous-continent indien. Le reptile mort a ensuite été retrouvé dans un drain, a déclaré S Anand, officier forestier du district de Madurai.

Parler à Temps de l’Inde, le MPO a déclaré que Vadivel était en état d’ébriété au moment de l’incident. Il a été incité par d’autres personnes à commettre l’acte odieux et à faire certaines fausses déclarations. Heureusement, l’homme n’a pas mordu dans les glandes à venin du serpent, qui autrement auraient pu être toxiques.

Avec la montée de la pandémie de coronavirus, il y a eu une augmentation des fausses nouvelles sur diverses plates-formes. De la vaccination ayant un impact sur les menstruations à la « thérapie à la bouse de vache pour prévenir le covid-19, la désinformation et les mythes autour de la guérison du coronavirus ont régné dans l’esprit des gens.

Auparavant, un éminent médecin et membre de l’Association médicale d’Ahmedabad, le Dr Vasant Patel, a déclaré que les vidéos d’utilisation de prendre un bain dans de la bouse de vache et de l’urine de vache pour promouvoir le système immunitaire circulaient sur les médias sociaux. Il existe une idée fausse selon laquelle la bouse de vache et l’urine de vache peuvent aider à guérir le coronavirus. Au contraire, les gens invitent à une maladie infectieuse appelée mucormycose, dit Patel. «Utiliser des masques pour le visage, des désinfectants pour les mains et maintenir la distance sociale est le seul moyen de prévenir Covid-19», dit-il, attirant les gens pour ne pas tomber dans ces charlatans dangereux.

